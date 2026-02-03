Una muy buena noticia para la música entrerriana se confirmó en el marco de la novena luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026. El músico Juan Manuel Bilat fue reconocido como Destacado en Espectáculos Callejeros, una distinción que le permitirá integrar la grilla oficial del festival en 2027 y presentarse en el escenario mayor Atahualpa Yupanqui.

La información fue confirmada a partir de testimonios de numerosos entrerrianos presentes en la ciudad de Cosquín, quienes siguen de cerca cada instancia del festival y el desempeño de los artistas en los escenarios alternativos que rodean la Plaza Próspero Molina, epicentro del encuentro folklórico más importante del país.

El reconocimiento fue ratificado oficialmente en diálogo con el periodista Manuel Lazo, quien encabeza una transmisión radial especial desde Cosquín para la audiencia de LT9 Santa Fe. “Esto le permite a Juan Manuel formar parte de la grilla para el año 2027 y estar presente en el escenario Atahualpa Yupanqui”, señaló Lazo, subrayando la relevancia del logro.

La distinción obtenida por Bilat representa un paso clave en su proyección artística, ya que el certamen de Espectáculos Callejeros funciona históricamente como una plataforma de visibilización para nuevos talentos del folklore argentino. A lo largo de los años, numerosos artistas que comenzaron su recorrido en estos espacios alternativos lograron luego acceder al escenario mayor del festival.

De esta manera, Juan Manuel Bilat se suma a la lista de músicos que, desde las calles y peñas de Cosquín, consiguen dar el salto al corazón mismo del festival, llevando la música entrerriana al escenario más emblemático del folklore nacional y proyectándola a todo el país.