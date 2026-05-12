La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) inició una nueva etapa institucional con la asunción de Juan Manuel Arbelo como rector y María Carla Mántaras como vicerrectora para el período 2026-2030. El acto oficial se realizó en el auditorio municipal Carlos María Scelzi de Concepción del Uruguay y reunió a autoridades universitarias, representantes institucionales, docentes, estudiantes, graduados y miembros de la comunidad académica de toda la provincia.

La ceremonia estuvo presidida por las autoridades salientes y entrantes: Arbelo y Mántaras junto al rector saliente Andrés Sabella y la vicerrectora Gabriela Andretich. También acompañaron los decanos y decanas de las nueve facultades de la UNER, quienes recientemente asumieron sus funciones para el nuevo período de gestión.

La renovación de autoridades estuvo marcada por un hecho inédito en la historia reciente de la Universidad: la conformación de listas únicas tanto en las unidades académicas como en la Asamblea Universitaria realizada el pasado 25 de abril. Dichas listas fueron avaladas por la comunidad universitaria en el marco de un proceso electoral que reflejó consensos institucionales y una fuerte unidad interna en torno a los desafíos que enfrenta el sistema universitario público argentino.

Durante el acto estuvieron presentes los ex rectores Jorge Gerard y César Gottfried, integrantes de los Consejos Superior y Directivos, secretarios y secretarias del Rectorado y de las facultades, el Coordinador de la Casa de la UNER en Paraná, docentes, trabajadores no docentes, estudiantes, graduados, familiares y representantes de distintas instituciones de Concepción del Uruguay y de la región.

Homenaje por los 53 años de la Universidad

En el marco de la ceremonia también se realizó un homenaje por el 53° aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, cuya fecha conmemorativa se celebra cada 10 de mayo. El reconocimiento puso en valor la trayectoria de la institución y su papel en el desarrollo educativo, científico y social de la provincia.

Asimismo, se llevó adelante el otorgamiento de diplomas a las nuevas autoridades de los Decanatos y Vicedecanatos de las nueve facultades de la UNER, quienes acreditaron formalmente sus cargos para el período 2026-2030.

El balance de la gestión saliente

Tras completar dos períodos consecutivos al frente de la UNER, Andrés Sabella realizó un extenso balance de gestión en el que repasó las distintas etapas atravesadas por la Universidad desde 2018 hasta la actualidad. En su discurso recordó especialmente el contexto de desfinanciamiento que afectó al sistema universitario nacional y las dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19.

Sabella destacó las políticas impulsadas durante su gestión en materia de innovación académica y administrativa, internacionalización, comunicación institucional, fortalecimiento de la ciencia y la investigación, capacitación del personal docente y no docente, ampliación de infraestructura y bienestar estudiantil. También remarcó la importancia de la reforma del Estatuto universitario y la consolidación de programas destinados a fortalecer la calidad institucional.

“Este proyecto fue posible porque había un plan estratégico que en una coyuntura totalmente adversa nos permitió sostener el trabajo”, expresó el rector saliente. Además, sostuvo que “quienes habitamos las instituciones educativas públicas lo hacemos con corazón, con compromiso, con responsabilidad y porque creemos en la educación como un verdadero motor y herramienta de ascenso social”.

En el tramo final de su intervención agradeció “a los trabajadores, las trabajadoras, los graduados de la universidad pública y los estudiantes que hacen un esfuerzo enorme para poder estudiar”. Su discurso concluyó con una fuerte defensa del sistema universitario nacional al expresar: “Viva la educación pública”, al tiempo que convocó a participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada este 12 de mayo.

Por su parte, Gabriela Andretich destacó el crecimiento institucional alcanzado en los últimos años y afirmó que la UNER avanzó hacia “una universidad con identidad propia, bien definida y defendida entre todos”.

“Nuestros jóvenes no solo se llevan un diploma, sino la conciencia de que su logro fue posible gracias a una comunidad que cree en la educación como un Derecho Humano y como un deber del Estado”, señaló. En esa línea, remarcó que “cada uno de los casi mil graduados de la UNER por año son una prueba de que la universidad funciona y transforma vidas”.

La vicerrectora saliente finalizó su mensaje agradeciendo a quienes la acompañaron durante su gestión y valorando el trabajo colectivo de toda la comunidad universitaria.

Una nueva etapa para la UNER

Luego de los discursos de despedida, Sabella y Andretich tomaron juramento a las nuevas autoridades universitarias. En su primer mensaje como rector, Juan Manuel Arbelo destacó el proceso democrático atravesado por la institución y realizó un diagnóstico de la actualidad universitaria.

“Hoy comenzamos esta nueva etapa con una universidad que cuenta con 50 carreras de grado, 47 de pregrado, 45 posgrados, 71 diplomaturas, 28 mil alumnos, un colegio secundario con dos titulaciones y tres institutos de doble dependencia”, expresó.

Arbelo también remarcó la solidez institucional de la UNER y sostuvo que la Universidad posee “consolidación en términos presupuestarios y financieros”, lo cual permitirá “ser resilientes en este contexto” de dificultades económicas y presupuestarias para el sistema universitario nacional.

Entre los anuncios de gestión, confirmó la creación de una nueva Secretaría de Deporte Universitario, iniciativa que buscará fortalecer la integración y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad académica.

“El deporte además es un agente de socialización que construye valores colectivos. Es una herramienta educativa y de integración para todos: estudiantes, docentes y no docentes dentro de la universidad”, señaló.

Además, adelantó que se fusionarán las áreas Económico Financiera y Administrativa y que se avanzará en una jerarquización de la comunicación institucional como eje estratégico de gestión.

Defensa de la universidad pública

La nueva vicerrectora, María Carla Mántaras, centró buena parte de su discurso en el contexto actual que atraviesan las universidades nacionales argentinas y cuestionó las miradas que consideran a la educación superior como un gasto.

“Se busca instalar la idea de que somos un gasto en lugar de una inversión estratégica para el futuro de la Nación”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que el escenario actual exige “dedicar esfuerzo y ser creativos para sostener nuestras funciones sustantivas: la enseñanza, la investigación y la extensión”, además de “cuidar a nuestros estudiantes, docentes, investigadores, no docentes y egresados”.

Mántaras sostuvo que la universidad pública continúa siendo “el motor transformador de la sociedad” y “una herramienta insustituible de igualdad de oportunidades”.

“La universidad pública es la que mueve la aguja, la que cambia la vida de la gente. Es una pieza fundamental para el desarrollo sostenible del país y para darle las mismas oportunidades a miles de personas de progresar”, expresó.

“La UNER es patrimonio de los entrerrianos”

El cierre de la ceremonia estuvo marcado por una fuerte reivindicación del vínculo entre la Universidad y la provincia de Entre Ríos. Arbelo convocó a la sociedad entrerriana a respaldar a la institución en el contexto de crisis presupuestaria y defensa del sistema universitario nacional.

“Hay una frase que dice que la Universidad Pública es patrimonio de los argentinos. Nosotras y nosotros decimos: la UNER es fundamentalmente patrimonio de los entrerrianos”, afirmó.

“El pueblo de Entre Ríos necesita de la UNER, pero la UNER también necesita de la provincia. Necesitamos que nos apoyen porque la universidad pública es un derecho, es igualdad, es futuro y es oportunidades para todos”, concluyó el flamante rector.