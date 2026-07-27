La obra del poeta entrerriano Juan L. Ortiz, una de las figuras más trascendentes de la literatura argentina, volverá a ser protagonista de una nueva edición del ciclo "Las Palabras Quedan", que se desarrollará el próximo miércoles 30 de julio, a las 21, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y reunirá a escritores, lectores y personas que compartieron distintos momentos con el autor de El Gualeguay para recorrer, a través de la lectura, parte de su obra y su legado literario.

Participarán del encuentro Miguel Ángel Federik, María Elena Lothringer, Gustavo Aranda, Solidario Romero, Ferny Kosiak y Soledad Escobué, quienes compartirán textos y recuerdos vinculados al poeta nacido hace 130 años.

En el marco de un congreso sobre literatura entrerriana

La actividad forma parte de la programación del Primer Congreso "Entre Ríos, Entre Discursos: literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinarias", que se desarrollará entre el 29 y el 31 de julio en Paraná, junto con las V Jornadas de Literatura Entrerriana.

El encuentro académico es organizado por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la UADER y estará dedicado a homenajear a Juan L. Ortiz al cumplirse 130 años de su nacimiento.

Un ciclo dedicado a los autores entrerrianos

"Las Palabras Quedan" es un espacio impulsado por la Secretaría de Cultura provincial con el objetivo de mantener vigente la producción literaria de escritores entrerrianos.

En cada edición, autores, investigadores y referentes culturales comparten lecturas, anécdotas y reflexiones sobre figuras que marcaron la identidad literaria de la provincia.

A lo largo del ciclo ya fueron homenajeados escritores como Ernesto Ruiz, Marta Zamarripa, Ricardo Zelarayán y Selva Almada, quien además presentó su última obra ante una sala colmada de público.

Con esta nueva propuesta, la literatura entrerriana volverá a encontrar un espacio de encuentro y reflexión, poniendo en valor la obra de uno de los poetas más influyentes de la provincia y del país.