Juan José Coassolo cumplió un sueño y dejó en alto a Entre Ríos. El crespense de 42 años participó el fin de semana del 15 al 18 de febrero en la competencia de Triatlón Ultraman en Florida, Estados Unidos; convirtiéndose en el primer entrerriano en lograr una participación exitosa en la competencia, y clasificándose por primera vez al próximo Mundial Ultraman que se correrá en el mes de noviembre en Kona, Hawai.

El crespense no solo fue finisher en la competencia que recorrió distintas localidades del Sureste de Estados Unidos, sino que se ubicó en el top-ten, clasificando en la décima ubicación general con un tiempo total de 27 horas 43 minutos y 30 segundos, luego de recorrer 10 kilómetros de natación 146K de ciclismo el viernes, otros 276K de ciclismo el sábado, y completar el domingo con 84K de pedestrismo.

“Estoy emocionado con los mensajes que me llegan mientras me recupero y porque el mismo esfuerzo me lleva a estar sensible. No proceso lo que pasó. Hice un primer día muy bueno, con una natación impensada y un gran rendimiento en bicicleta. La segunda jornada seguí las órdenes del entrenador y mantuve un ritmo conservador y estratégico. El domingo hice una primera maratón también al paso previsto y en la segunda empecé a apretar”, continuó al evaluar su actuación.

“Sin equipo es imposible hacer esta carrera y yo tuve un equipo reducido que tuvo un trabajo permanente”, expresó valorando el rol de su esposa María Eugenia Zapata y de Alin Lupas, estadounidense experto en estas pruebas.

(Fuente: Trialapaz.com.ar)