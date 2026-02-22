Independencia juvenil
Jóvenes entrerrianos que no pueden dejar ‘la casita de los viejos’
Son cuatro de cada diez, entre 25 y 35 años, similar al promedio nacional • El dato fue establecido por un informe privado, sobre estadísticas de 2025 • Salarios bajos, alquileres altos y pocas oportunidades en el mercado laboral, lo explican • Los que estudian tienen menos posibilidades de emanciparse.
ESTE CONTENIDO ES SOLO PARA SUSCRIPTORES
ACCEDÉ A ÉSTE Y A TODOS LOS CONTENIDOS EXCLUSIVOSSuscribite y empezá a disfrutar de todos los beneficios
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar