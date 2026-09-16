Una delegación integrada por 20 jóvenes empresarios argentinos participa entre este miércoles 16 y el viernes 18 de septiembre de la cumbre del G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA), que se desarrolla en Viena, Austria. El encuentro reúne a más de 600 emprendedores de los países que integran el G20.

La representación argentina está conformada por empresarios de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Misiones, San Juan, Santa Fe y Tucumán, en una participación que busca llevar al ámbito internacional las experiencias y desafíos de una nueva generación de empresarios del país.

La delegación es encabezada por Fausto Brighenti, presidente del G20 YEA y cofundador de Cavia y director de Turnia S.A.; Julián Losardo, director ejecutivo y Sherpa G20 YEA de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE); y Juan Guido Camaño, presidente de UNAJE y CEO de CTL Information Technology.

Una agenda centrada en empresas y empleo

Bajo el lema “Re/Code Europe: el mandato del emprendedor del G20”, la cumbre se desarrolla en la Messe Wien y contempla tres jornadas de paneles, reuniones y sesiones de negocios.

Entre los principales temas de intercambio aparecen la competitividad, innovación, internacionalización, acceso a tecnología, generación de empleo y nuevas oportunidades de negocios. Las conclusiones serán incorporadas al Comunicado de Viena 2026, documento mediante el cual la alianza elevará sus recomendaciones a los Jefes de Estado del G20.

Desde la organización señalaron que la participación argentina apunta tanto a compartir experiencias como a generar vínculos con empresarios de otros países que puedan derivar en oportunidades de cooperación y negocios.

“Participar del G20 YEA es una oportunidad para llevar la voz de una generación de empresarios que está creando, invirtiendo y generando empleo en distintas regiones del país. Queremos compartir nuestra mirada, pero también aprender de otros ecosistemas y generar vínculos que puedan traducirse en nuevas oportunidades para las empresas argentinas”, expresó Juan Guido Camaño.

Una delegación federal

La representación argentina reúne empresarios de diferentes sectores y regiones. Por Buenos Aires participan Natalia Carpio, Youssef El Chaer y Pablo Lazzati; por Tucumán, Santiago Ferreyra, Constanza Raed y Juan Manuel Santos; y por Chaco, Eduardo Ferro Queirel, Lucas Peyrano y Lourdes Saez.

También integran la delegación Emanuel Quiroga e Iris Valdez, de Jujuy; Ivo Dumandzic y Lucía Samper Dumandzic, de San Juan; Alejandro Barrios y Walter “Kuki” Giménez, de Misiones; Esteban Dalmagro, de Santa Fe; y Fiorella Libera, de Mar del Plata.

La presencia de representantes de distintas provincias busca reflejar el carácter federal de UNAJE, organización que reúne a unos 600 jóvenes empresarios menores de 45 años, con presencia en 12 provincias y empresas que, según datos de la entidad, generan más de 35.000 puestos de trabajo directos.

Antes de Viena, una escala en Madrid

Antes de participar de la cumbre en Austria, la delegación argentina estuvo en Madrid, donde mantuvo un encuentro en la Embajada Argentina en España con el embajador Wenceslao Bunge.

Durante la reunión se analizaron las posibilidades de vinculación entre asociaciones empresariales de ambos países, la generación de oportunidades de negocios y espacios de cooperación. También se abordaron las perspectivas para la internacionalización de empresas argentinas a partir del acuerdo UE-Mercosur.

Del encuentro participaron además Narciso Casado Martin, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB/CEOE), y Luis Denuble, representante de la Asociación Argentino Española de Emprendedores, Directivos y Empresarios (ASAЕDE).

La mirada argentina en la agenda global

UNAJE es, según informó la propia organización, la única entidad empresarial argentina que integra el G20 YEA, una alianza que reúne aproximadamente a 500.000 jóvenes emprendedores y a las organizaciones que los representan en los países del bloque.

El encuentro se realiza anualmente antes de la Cumbre de Líderes del G20 y tiene entre sus objetivos promover el emprendimiento, conectar a jóvenes empresarios y generar espacios de intercambio internacional.

Para la organización argentina, la participación en Viena representa además un nuevo paso en su estrategia de vinculación internacional. UNAJE integra también la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), una red que articula a organizaciones y empresarios jóvenes de distintos países de la región.

Este año, la entidad cumple 25 años de trayectoria y sostiene una agenda orientada a promover la creación y el crecimiento de empresas, bajo el concepto “Unidos, inspiramos. Conectados, transformamos”.