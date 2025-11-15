Concepción del Uruguay.- La ajedrecista Cielo Nahiara Martínez, de 16 años y representante del Club "Don Bosco", será una de las deportistas entrerrianas que participará de la Copa Argentina II de Ajedrez, certamen nacional que se desarrollará en La Falda, Córdoba, del 14 al 16 de noviembre. Este miércoles, la Municipalidad de Concepción del Uruguay hizo entrega de un subsidio económico para que la joven pueda afrontar los gastos de viaje y estadía.

El intendente José Lauritto encabezó el acto de entrega junto a los secretarios de Cultura, Turismo y Deportes, Sergio Richard, y de Desarrollo Social y Educación, Marianela Marclay. En el encuentro, la máxima autoridad municipal reafirmó el compromiso del gobierno local con el desarrollo deportivo de la ciudad.

Un camino de logros

Cielo, que practica ajedrez desde hace cuatro años, conquistó su plaza en el torneo nacional al obtener el subcampeonato en la categoría promocional del Campeonato Provincial de Ajedrez, organizado por la Federación Entrerriana de Ajedrez y el Club Independiente de Gualeguaychú a mediados de año. En esa competencia, la joven se posicionó entre deportistas de Paraná, Chajarí, Colón, Gualeguaychú, Carbó, Caseros, Concordia, Crespo, Federación, Gualeguay, Villaguay, Ibicuy, Larroque, Maciá, María Grande, San José, Oro Verde, Seguí y Villa del Rosario.

"Se trata de una acción de un gobierno municipal consustanciado con la importancia de la práctica deportiva en todas sus manifestaciones, facilitando la participación de deportistas en eventos nacionales e internacionales", manifestó Lauritto al entregar el aporte a Cielo y sus padres.

La Copa Argentina II de Ajedrez reunirá a los mejores talentos del país en el Complejo La Falda, y representa una nueva oportunidad para que la joven uruguayense demuestre su nivel en el tablero a nivel nacional.