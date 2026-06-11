Crespo– El sábado 6 de abril se realizará la XV Jornada de Capacitación de LAPEN (Liga Argentina Pro Evangelización del Niño) para maestros de Escuelas Bíblicas para niños, padres, e interesados en la tarea espiritual con niños y preadolescentes. Tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Comercial Crespo.

Los talleres abarcarán temáticas como: Promoviendo la Resiliencia, Dinámicas para enriquecer la Lección Bíblica, Enseñanza espiritual a preescolares / preadolescentes, Enseñando el valor de la vida, entre otros.

La actividad se complementará con stands de exposición y venta de material didáctico, presentación de proyectos, y una disertación a cargo de la Magister Estela Somoza.

El costo de la jornada es de $ 400, lo cual incluye el almuerzo, y la inscripción puede realizarse en forma anticipada en: http://www.lapenentrerios.org/inscripcion/#more-1

Por más información dirigirse a los tel: (0343) 4953259 o 155433700 (Tommy Florit)