Crespo- La Liga Argentina Pro Evangelización del Niño (LAPEN), programó la 14ª Jornada de Capacitación para obreros que trabajan en la niñez, para el sábado 21 de abril en Crespo. El organizador es LAPEN Entre Ríos.

Como en las oportunidades anteriores, tendrá lugar en el Instituto Comercial Crespo y la inscripción costará 280 pesos. Los interesados podrán inscribirse solamente on line en: www.lapenentrerios.org/14-jornada-de-capacitacion-para-obreros-que-trabajan-en-la-ninez/