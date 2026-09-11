Japón volvió a habilitar el ingreso de productos avícolas argentinos, luego de levantar la suspensión que pesaba sobre estas importaciones. La medida alcanza a la carne aviar y sus productos provenientes de aves faenadas desde el 8 de septiembre de 2026, además de los ovoproductos elaborados a partir de huevos puestos desde esa misma fecha.

La reapertura representa una noticia relevante para la cadena avícola argentina, especialmente por la importancia que tiene el mercado japonés para este tipo de productos.

Japón, un mercado de gran importancia

La dimensión del mercado japonés permite entender el alcance de la reapertura. Durante 2025, Japón importó aproximadamente US$1.400 millones en carne aviar y otros US$117 millones en huevos provenientes de distintos países.

Además, Japón se encuentra entre los principales destinos de las exportaciones argentinas de huevos y ovoproductos, por lo que el levantamiento de la suspensión vuelve a abrir un canal comercial de alto valor para la producción nacional.

Para el sector avícola, la recuperación de este mercado contribuye a ampliar las posibilidades de colocación de la producción argentina en el exterior y a fortalecer su presencia en destinos estratégicos.

Qué productos argentinos podrán ingresar

La medida comprende:

Carne aviar y productos avícolas provenientes de aves faenadas a partir del 8 de septiembre de 2026.

provenientes de aves faenadas a partir del 8 de septiembre de 2026. Ovoproductos correspondientes a huevos puestos desde esa misma fecha.

De esta manera, la reapertura alcanza a dos segmentos relevantes de la producción avícola argentina y permite recomponer el acceso comercial a un mercado de alto valor.

Nuevos certificados para formalizar la reapertura

Como parte del acuerdo para restablecer el comercio, las autoridades sanitarias de Argentina y Japón acordaron nuevos modelos de Certificados Veterinarios Internacionales (CVI).

Estos documentos deberán acompañar los envíos de productos avícolas y establecen las condiciones sanitarias requeridas para el ingreso al mercado japonés.

También se definió un período de transición de dos meses. Durante ese plazo podrán continuar utilizándose los CVI que se encontraban vigentes.

Una vez finalizado ese período, los certificados deberán emitirse exclusivamente bajo los nuevos modelos acordados entre ambos países.

Una oportunidad para la cadena avícola argentina

El levantamiento de la suspensión constituye un nuevo impulso para la inserción internacional de la producción agroindustrial argentina.

Para una actividad con fuerte presencia en provincias productoras como Entre Ríos, la recuperación de mercados externos representa una oportunidad para ampliar destinos, sostener exportaciones y fortalecer la participación argentina en el comercio internacional de productos avícolas.

La reapertura del mercado japonés vuelve a poner en el centro una cuestión clave para el sector: contar con destinos internacionales de alto valor y ampliar las posibilidades de comercialización de la producción nacional.