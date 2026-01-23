El 17 de abril de 1920 nació en Gobernador Racedo Irma Elena Maslein, quien con el paso del tiempo se convertiría en la primera aviadora de Entre Ríos, dejando una huella indeleble en la historia de la aviación provincial. Así lo recordó el poeta y gestor cultural Roberto Romani, a través de un emotivo relato que rescata su vida y legado.

Mientras crecía entre juegos infantiles en Colonia Nueva, Irma comenzó a soñar con volar. No fue un camino sencillo: pese al escaso acompañamiento recibido en su entorno familiar, decidió seguir su vocación y se inscribió en la Escuela de Vuelo de Paraná. Su perseverancia dio frutos el 2 de junio de 1948, cuando, con apenas 28 años, aprobó los exámenes correspondientes y obtuvo su título de Piloto Privado de Avión, surcando por primera vez los cielos sobre los trigales vecinos.

Ocho años más tarde, en 1956, Maslein alcanzó un nuevo logro al convertirse en Piloto Comercial, volando aeronaves de distintas marcas y modelos, en una época en la que la presencia femenina en la aviación era excepcional. Su compromiso con la actividad la llevó a desempeñarse en el Aeroclub Ciudad de Paraná, donde trabajó sin percibir remuneración, cubrió emergencias y formó parte de la comisión directiva de la institución.

En paralelo a su actividad aeronáutica, Irma desarrolló una intensa vida social y cultural. Trabajó en Casa de Gobierno, integró el Consejo Directivo de la Universidad Popular Elio Leyes, fue activa proteccionista de animales y cultivó la música, dejando que sus manos dialogaran con ternura en el piano, ese lenguaje universal que une a los pueblos.

Vivió durante años en una casa ubicada sobre calle Buenos Aires, entre 25 de Junio y Urquiza, inmueble que con el tiempo fue declarado Patrimonio de la Ciudad, como testimonio de su paso por la historia paranaense.

Las autoridades del Aeroclub Ciudad de Paraná, a través del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil y la Escuela de Vuelo, la homenajearon oportunamente, destacando tanto sus condiciones técnicas como sus valores humanos, que la convirtieron en un ejemplo para generaciones posteriores.

Irma Elena Maslein falleció el 23 de enero de 2006, a los 85 años, con la conciencia tranquila de haber cumplido su sueño y de haber abierto caminos. Su nombre permanece ligado para siempre a la valentía, la vocación y el compromiso, y sigue volando alto en la memoria de la aviación entrerriana.