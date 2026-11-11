En el marco del IV Congreso Argentino de Medicina del Estilo de Vida, el viernes 13 de noviembre se realizará una charla gratuita y abierta a la comunidad en el Sanatorio Adventista del Plata, en Libertador San Martín. La exposición estará a cargo del doctor Neil Nedley, médico estadounidense especializado en Medicina del Estilo de Vida y reconocido por su trabajo en el abordaje de la depresión, la ansiedad y la salud mental.

La actividad comenzará a las 17:00 en el Auditorio Westphal, ubicado en el subsuelo del sanatorio. Previamente, desde las 15:00, funcionará una Feria de Salud con puestos para realizar controles de signos vitales y recibir información sobre remedios naturales.

La propuesta busca acercar a la comunidad conocimientos y herramientas para comprender cómo los hábitos y las decisiones cotidianas pueden contribuir al cuidado de la salud física y mental.

Un congreso con profesionales de Argentina y el exterior

En diálogo con Paralelo 32, la doctora Ailín Moreno explicó que el IV Congreso Argentino de Medicina del Estilo de Vida se desarrollará los días 12 y 13 de noviembre en el Sanatorio Adventista del Plata, con la participación de profesionales del país y del exterior.

Durante las dos jornadas habrá exposiciones, charlas y capacitaciones vinculadas con la Medicina del Estilo de Vida.

Moreno destacó la presencia de Neil Nedley, médico internista de Estados Unidos y referente internacional en esta especialidad. Según explicó, el profesional trabaja especialmente con problemáticas como la depresión y la ansiedad, y será el encargado de brindar la conferencia abierta al público.

“Será él quien nos va a compartir una charla abierta a la comunidad, de acceso gratuito, para hablarnos acerca del cuidado del cuerpo y de la mente”, señaló.

Feria de Salud y actividad gratuita

La doctora Moreno invitó a los vecinos de Libertador San Martín y de localidades de la región a participar de la propuesta.

La Feria de Salud comenzará a las 15:00 y permitirá realizar controles de signos vitales, además de acceder a información sobre distintas alternativas vinculadas con los remedios naturales.

A las 17:00 tendrá lugar la conferencia del doctor Nedley, en el Auditorio Westphal del Sanatorio Adventista del Plata.

“Están todos cordialmente invitados”, expresó Moreno al reiterar la convocatoria a la comunidad.