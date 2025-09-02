La Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura convoca a productores y actores del sector avícola a participar de una jornada de actualización sobre Influenza Aviar, que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de septiembre a las 18:00 horas, a través de la plataforma Webex.

Puede interesarte

El encuentro contará con la disertación de la Dra. Eugenia Ferrer, integrante del Programa Nacional de Aves de Senasa, quien abordará dos ejes centrales:

Bioseguridad en granjas de postura (Resolución Senasa N°1699/19).

(Resolución Senasa N°1699/19). Vigilancia Epidemiológica Activa por parte de privados (Resolución Senasa N°468/25).

Además, un representante del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos (C.M.V.E.R.) expondrá sobre el rol e importancia del Veterinario Acreditado en Sanidad Aviar, destacando su papel clave en la prevención y control de enfermedades que afectan al sector.

La jornada busca fortalecer el conocimiento y la preparación de los productores frente a la Influenza Aviar, en un contexto donde la bioseguridad y la vigilancia sanitaria son herramientas esenciales para resguardar la producción y la salud animal.

Los interesados podrán acceder a la transmisión mediante el siguiente enlace:

👉 Acceso a Webex