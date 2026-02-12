La segunda noche del ciclo “Jazz en la Casa” se realizará este jueves a las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio), con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y contará con servicio de cantina.

En esta oportunidad se presentará Cuero al Viento Grupo, una propuesta de música instrumental que combina ritmos de matriz afro y folclórica con arreglos propios, composiciones originales y una fuerte impronta de jazz e improvisación.

Una propuesta instrumental con identidad propia

Cuero al Viento Grupo nació a comienzos de 2022 y está integrado por Martín Bustos (trombón), Mario García (saxo), Federico Sgarbanti (batería y percusión), Gustavo Pérez (bajo) y Martín Echeverría (teclado).

El ensamble propone un recorrido sonoro que fusiona tradición y contemporaneidad, con una base rítmica sólida y espacios abiertos para la improvisación, sello distintivo del género jazzístico.

Cultura Activa Verano

El ciclo “Jazz en la Casa” forma parte de la agenda Cuac! Cultura Activa Verano, una programación impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que se desarrolla en distintos puntos de la provincia con propuestas artísticas abiertas a la comunidad.

La invitación es a disfrutar de una noche de música en vivo en un espacio cultural emblemático de la capital entrerriana, con acceso libre y gratuito para todo público.