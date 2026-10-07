Un equipo de investigadores argentinos desarrolló y probó una proteína experimental que logró reducir algunos de los principales daños provocados por las quemaduras químicas de la córnea.

En los estudios realizados, el tratamiento permitió disminuir la inflamación, la pérdida de transparencia de la córnea y la formación anormal de vasos sanguíneos, una de las complicaciones que pueden afectar la recuperación de este tejido.

La investigación fue liderada por Juan Eduardo Gallo, director del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT) de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y del CONICET.

También participaron investigadores del IIMT, del CONICET, del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos y de la Universidad de Buenos Aires.

Los resultados fueron publicados en la revista científica internacional International Journal of Molecular Sciences. La investigación también dio lugar posteriormente a un artículo de revisión publicado en Journal of Translational Medicine.

Menos vasos sanguíneos en la córnea

Uno de los principales resultados se observó en la formación de nuevos vasos sanguíneos dentro de la córnea.

La córnea normalmente es un tejido transparente y sin vasos sanguíneos. Cuando se produce una quemadura química, pueden aparecer vasos en su interior como consecuencia de los procesos inflamatorios y de reparación.

En el grupo utilizado como control, los seis ojos estudiados presentaron vasos sanguíneos en la capa media de la córnea y tres de ellos también los presentaron en la capa profunda.

En cambio, en los animales tratados con la proteína experimental no se detectaron vasos en esas dos capas.

Además, las córneas tratadas presentaron una reducción significativa de la superficie afectada por la vascularización. A los siete días también mostraron menor opacidad y una mejor conservación de la transparencia respecto del grupo de control.

Cómo funciona la proteína

La terapia experimental combina cementoin con SLPI, una proteína que presenta propiedades antiinflamatorias.

El diseño busca que el tratamiento permanezca durante más tiempo en el tejido lesionado y actúe sobre mecanismos vinculados con la inflamación que se desencadena después de una quemadura química.

Los análisis realizados por los investigadores también detectaron una reducción de distintos mediadores relacionados con la inflamación y la formación de nuevos vasos sanguíneos, entre ellos TNF-α, IL-17 y VEGF.

Los investigadores explicaron que la aparición de vasos dentro de la córnea puede alterar su transparencia y favorecer procesos inflamatorios persistentes, con consecuencias sobre la visión.

Un avance que todavía está en etapa experimental

A pesar de los resultados obtenidos, el desarrollo se encuentra todavía en una etapa preclínica.

Esto significa que los resultados fueron obtenidos en modelos experimentales y que todavía no permiten afirmar que la proteína sea un tratamiento eficaz o seguro para personas con quemaduras químicas de córnea.

Antes de avanzar hacia una eventual aplicación clínica serán necesarios nuevos estudios para evaluar su seguridad, eficacia, dosis y comportamiento en otras etapas de investigación.

El trabajo representa, de todos modos, un avance en la búsqueda de nuevas estrategias para tratar una lesión que puede provocar daños importantes en la superficie ocular y comprometer la visión.