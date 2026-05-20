Un equipo de investigadores y médicos de Argentina, en colaboración con especialistas de América Latina, logró implementar un innovador programa de medicina de precisión en cáncer infantil que permitió mejorar el diagnóstico, pronóstico o tratamiento en dos de cada tres pacientes analizados con cuadros de alta complejidad diagnóstica.

El trabajo fue desarrollado desde el Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT) de la Universidad Austral-CONICET, junto a otras instituciones científicas y médicas de la región, y fue publicado en la revista científica Pediatric Blood & Cancer, publicación oficial de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP).

El estudio aporta evidencia concreta sobre la viabilidad de incorporar herramientas genómicas en la práctica clínica en países de ingresos medios, abriendo una nueva perspectiva para la atención de niños con cáncer en América Latina.

Un proyecto pionero en oncología pediátrica

La investigación, titulada “Challenges in Launching a Precision Pediatric Oncology Program in Argentina”, fue liderada por el Dr. Guillermo L. Chantada, del IIMT Universidad Austral-CONICET y Hospital Universitario Austral, junto a Andrea S. Llera, del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la Fundación Instituto Leloir-CONICET.

También participaron especialistas de instituciones de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, conformando un equipo multidisciplinario orientado a evaluar nuevas estrategias de tratamiento para pacientes pediátricos con cáncer.

El programa fue denominado COPPA (Colaboración en Oncología Pediátrica de Precisión en Argentina) y tuvo como principal objetivo analizar si era posible ofrecer secuenciación genómica de tumores infantiles sin costo para los pacientes, maximizando al mismo tiempo su utilidad clínica mediante la evaluación interdisciplinaria de cada caso.

Qué es la secuenciación genómica y por qué puede cambiar tratamientos

La secuenciación genómica consiste en estudiar el ADN y el ARN de un tumor para identificar alteraciones genéticas y comprender cómo se expresan determinados genes que influyen en el desarrollo y evolución del cáncer.

A diferencia de tratamientos generalizados, esta herramienta permite avanzar hacia una medicina de precisión, en la que cada paciente puede recibir terapias más específicas y ajustadas a las características biológicas de su enfermedad.

Los especialistas remarcan, sin embargo, que el impacto de esta tecnología no depende solo de su disponibilidad, sino también del acceso a tratamientos adecuados y de su integración efectiva dentro del sistema sanitario.

Resultados alentadores

El estudio analizó un total de 38 casos pediátricos con desafíos diagnósticos complejos.

Los resultados mostraron que los hallazgos genómicos tuvieron utilidad clínica significativa en una proporción importante de pacientes, permitiendo:

Confirmar diagnósticos.

Redefinir niveles de riesgo.

Orientar tratamientos más específicos.

Mejorar decisiones clínicas.

En particular, entre los casos secuenciados localmente, la utilidad clínica alcanzó el 67%, es decir, aproximadamente dos de cada tres pacientes.

Los investigadores destacaron que esta herramienta permite comprender mejor el comportamiento biológico del tumor y optimizar la toma de decisiones médicas.

Un modelo colaborativo e interdisciplinario

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto fue la creación de los Ateneos Moleculares Interdisciplinarios, espacios virtuales donde especialistas de distintas disciplinas y países analizaban en conjunto cada caso clínico.

Según el estudio, todos los profesionales que participaron en estas instancias reportaron una mejora en su conocimiento sobre medicina de precisión y una mayor motivación para incorporar estas herramientas en su práctica diaria.

Los desafíos pendientes

A pesar de los avances, los investigadores advirtieron que la expansión de este tipo de programas enfrenta obstáculos importantes.

Entre ellos señalaron:

Baja demanda inicial de estudios.

Dificultades logísticas para el envío de muestras.

Falta de tiempo de los profesionales médicos.

Escasa disponibilidad de tratamientos específicos.

Limitado acceso a ensayos clínicos en la región.

Necesidad de políticas públicas sostenidas.

Además, remarcaron que, aunque la información genómica puede mejorar notablemente el diagnóstico, su impacto terapéutico sigue condicionado por la disponibilidad de tratamientos dirigidos y recursos sanitarios.

“El desafío ya no es solo tecnológico, sino organizacional y educativo”, concluyeron los autores, quienes sostienen que la medicina de precisión debería ser considerada una inversión estratégica dentro de los sistemas de salud, especialmente en enfermedades complejas como el cáncer infantil.

Un avance con impacto regional

El estudio representa una base concreta para repensar el acceso a diagnósticos avanzados en América Latina y abre el debate sobre cómo incorporar innovación médica en contextos de recursos limitados.

La investigación fue financiada por organismos públicos, instituciones científicas y fundaciones nacionales e internacionales, entre ellas el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Bayer, Fundación Leo Messi, Fundación Instituto Leloir, Fundación Natalie Dafne Flexer y el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina.