Tamara López, joven investigadora de Villaguay, participó junto a su colega Florencia Campostrini del 16º Congreso Europeo de Avicultura (EPC) 2024, que se realizó en Valencia, España. Representando al equipo del laboratorio DyMACRER, de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), las científicas presentaron dos trabajos de investigación que abordan importantes aspectos de la calidad de las pechugas de pollo.

La XVI European Poultry Conference, celebrada del 24 al 28 de junio en el Palacio de Congresos de Valencia, es un evento clave en el ámbito de la avicultura, donde se discuten los últimos avances en ciencia, salud y sostenibilidad de las aves de corral. Este encuentro, organizado por la Asociación Española de Ciencia Avícola (AECA - WPSA) y con el respaldo de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, permite a expertos de la industria y académicos intercambiar conocimientos y resultados de investigaciones recientes.

En este contexto, Tamara López y Florencia Campostrini presentaron dos trabajos en modalidad póster. El primero, titulado "Myopathies in broiler chicken breasts in a slaughterhouse from Argentina: prevalence, severity, and attributes contributing to the occurrence," contó con la colaboración de otros investigadores del laboratorio DyMACRER. Este estudio analiza la prevalencia y severidad de las miopatías en pechugas de pollo en un matadero argentino, así como los factores que contribuyen a su aparición.

El segundo trabajo, "Effect of the application of pulsed electric fields in combination with salts on the drip water loss, texture and appearance of wooden breast meat in broilers," también fue enviado como artículo completo. Este estudio explora el efecto de la aplicación de campos eléctricos pulsados, combinados con sales, en la pérdida de agua, textura y apariencia de la carne de pechuga de pollo afectada por el síndrome de "pechuga de madera."

Estas presentaciones representan un hito importante no solo para las investigadoras y su equipo, sino también para la Universidad Nacional de Entre Ríos y la industria avícola de la provincia. La difusión de resultados en eventos de esta magnitud es crucial para la producción científica y refuerza la relevancia del trabajo realizado en la UNER.

Tamara López, originaria de Villaguay y actualmente residente en Gualeguaychú, es licenciada en Bromatología por la UNER y está finalizando su tesis doctoral en Alimentos. Florencia Campostrini, también licenciada en Bromatología, se encuentra en la misma etapa de su carrera académica.

En una entrevista con El Pueblo, Tamara expresó su satisfacción con la experiencia: "Fue una experiencia hermosa." Respecto a las exposiciones, destacó el enriquecedor intercambio de ideas que tuvieron, lo cual les proporcionó valiosa información para avanzar en sus tesis. De regreso a Argentina, las investigadoras retomaron sus actividades con entusiasmo, Tamara enfocada en la escritura de su tesis y Florencia en el trabajo experimental.