¿Por qué El Niño y La Niña se repiten, pero no tienen una periodicidad exacta? Una investigación científica realizada en Argentina propone una nueva perspectiva para estudiar estos fenómenos climáticos: la posible relación entre sus ciclos y determinadas variaciones en la configuración de la Tierra respecto del Sol.

El trabajo fue desarrollado por Guillermo A. Chinni, docente-investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral y de la Universidad del Salvador. El artículo fue publicado el 11 de noviembre de 2026 en la revista científica internacional Frontiers in Earth Science.

La investigación analizó registros climáticos y astronómicos correspondientes al período 1948-2025, es decir, casi ocho décadas de información. A partir de ese material, identificó asociaciones estadísticas entre los ciclos de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) y dos variables astronómicas evaluadas alrededor de los equinoccios: la distancia entre la Tierra y el Sol, la declinación solar y las variaciones de la fuerza gravitatoria vinculadas con esa distancia.

Los resultados mostraron coincidencias en tres escalas temporales: entre 2,5 y 3 años, alrededor de 4 años y en períodos más prolongados, de entre 8 y 16 años.

El hallazgo no significa que los fenómenos climáticos respondan directamente a los movimientos orbitales terrestres, pero plantea nuevas hipótesis para comprender su recurrencia.

Qué relación se investiga entre El Niño, La Niña y el Sol

El Niño y La Niña forman parte del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), que se desarrolla principalmente en el océano Pacífico tropical y tiene consecuencias sobre el clima de distintas regiones del planeta.

El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, mientras que La Niña está asociado con un enfriamiento de esas aguas. Ambos modifican la circulación atmosférica y pueden alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas.

En Argentina, estos cambios tienen especial relevancia por su influencia sobre las lluvias, las sequías y las condiciones que afectan a la producción agropecuaria, la logística y la infraestructura.

Tradicionalmente, las investigaciones sobre ENSO se concentraron en las interacciones entre el océano y la atmósfera. El nuevo estudio no cuestiona ese conocimiento, sino que propone examinar si determinadas variables astronómicas también pueden aportar información sobre la organización temporal de esos ciclos.

Esta perspectiva forma parte de la astroclimatología, un campo que estudia las posibles relaciones entre variables astronómicas y procesos del sistema climático terrestre.

Qué revelaron 78 años de registros

Para realizar el análisis, Chinni utilizó información climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y datos astronómicos obtenidos de servicios especializados de efemérides.

Luego aplicó herramientas matemáticas y estadísticas, entre ellas el Análisis Espectral Singular (SSA) y métricas de dependencia no lineal, para identificar patrones que pudieran repetirse en las distintas series de datos.

Entre los principales resultados se encontraron tres escalas de coincidencia:

Entre 2,5 y 3 años: se identificaron componentes recurrentes tanto en los registros climáticos como en las variables astronómicas.

se identificaron componentes recurrentes tanto en los registros climáticos como en las variables astronómicas. Alrededor de 4 años: aparecieron asociaciones que coinciden con una de las escalas características de variabilidad de El Niño y La Niña.

aparecieron asociaciones que coinciden con una de las escalas características de variabilidad de El Niño y La Niña. Entre 8 y 16 años: se detectaron estructuras de coherencia temporal más prolongadas, que podrían aportar información sobre la evolución de estos fenómenos en períodos cercanos a una década.

El análisis también encontró relaciones estadísticas no lineales. Esto significa que las asociaciones entre las variables no necesariamente se expresan mediante cambios proporcionales.

Los resultados fueron evaluados mediante distintos procedimientos estadísticos para analizar su consistencia. Sin embargo, los investigadores no plantean que El Niño y La Niña ocurran automáticamente cada tres, cuatro o diez años. Se trata de componentes recurrentes identificados dentro de un sistema climático complejo y variable.

Qué podría anticipar el análisis hasta 2030

Uno de los aspectos destacados del trabajo es que las variables astronómicas estudiadas pueden calcularse con precisión para los próximos años, a partir de los movimientos conocidos de la Tierra alrededor del Sol.

Mediante el Análisis Espectral Singular, la investigación descompuso las series temporales para identificar sus principales componentes oscilatorios y reconstruir patrones de variabilidad multianual y decadal, con proyecciones que se extienden hasta 2030.

Según esas reconstrucciones, durante el período 2025-2030 la componente decadal, estimada entre 11 y 13 años, ingresaría en una fase positiva sostenida. Al mismo tiempo, el ciclo más corto, de aproximadamente 2,5 a 3 años, mostraría dos máximos: uno entre 2026 y 2027 y otro hacia 2029-2030.

En conjunto, estas señales sugieren una posible predominancia de condiciones asociadas con El Niño durante ese quinquenio. El escenario podría expresarse como una fase cálida prolongada o mediante dos episodios de El Niño separados por un evento de La Niña o una etapa neutral.

No obstante, el propio estudio advierte que se trata de una hipótesis de trabajo que deberá contrastarse con nuevas observaciones a medida que avance el período analizado.

Por lo tanto, estas reconstrucciones no constituyen un pronóstico climático confirmado ni permiten anticipar por sí solas la ocurrencia de un episodio específico.

Una nueva línea de investigación científica

El aporte del estudio consiste en identificar asociaciones estadísticas entre variables astronómicas calculables y patrones de variabilidad climática registrados durante casi ocho décadas.

Todavía no se demostró un mecanismo físico que permita establecer una relación causal directa entre ambas variables. Por eso, los resultados deberán ser examinados mediante nuevas observaciones, simulaciones y modelos climáticos.

Entre las líneas que podrían profundizarse se encuentran las posibles vinculaciones con la fuerza gravitatoria de Newton y otros efectos de marea de gran escala o configuraciones gravitacionales similares.

Si futuras investigaciones confirman estas asociaciones y permiten comprender los mecanismos involucrados, podrían aportar herramientas complementarias para estudiar la evolución de El Niño y La Niña.

Se trata de fenómenos de gran importancia para Argentina y, particularmente, para regiones productivas como Entre Ríos, donde las variaciones en las lluvias y las temperaturas inciden sobre la actividad agropecuaria y la planificación económica.

Sobre la investigación

El artículo científico se titula Astroclimatic signatures in ENSO recurrence across equinoctial orbital asymmetries y fue publicado el 11 de noviembre de 2026 en la revista Frontiers in Earth Science.

Su autor es Guillermo A. Chinni, docente-investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Salvador.