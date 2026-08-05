Muchas personas experimentan molestias digestivas después de tomar leche o consumir productos lácteos sin saber que podrían padecer intolerancia a la lactosa, un trastorno digestivo muy frecuente que afecta la capacidad del organismo para procesar el azúcar natural presente en la leche.

Aunque suele confundirse con una alergia alimentaria, se trata de una condición diferente que, con un diagnóstico adecuado y algunos cambios en la alimentación, puede controlarse sin mayores complicaciones.

¿Qué es la intolerancia a la lactosa?

La intolerancia a la lactosa aparece cuando el organismo produce una cantidad insuficiente de lactasa, una enzima que se genera en el intestino delgado y cuya función es descomponer la lactosa, el azúcar presente en la leche y sus derivados.

Cuando esa enzima no alcanza, la lactosa llega sin digerir al intestino grueso, donde es fermentada por las bacterias intestinales. Ese proceso provoca diferentes molestias digestivas cuya intensidad varía según cada persona y la cantidad de lactosa consumida.

Síntomas de la intolerancia a la lactosa

Los síntomas suelen manifestarse entre 30 minutos y dos horas después de ingerir alimentos que contienen lactosa.

Los más frecuentes son:

Dolor o cólicos abdominales.

Distensión o hinchazón.

Exceso de gases.

Diarrea.

Náuseas.

Ruidos intestinales intensos.

No todas las personas presentan la misma sensibilidad. Algunas pueden consumir pequeñas cantidades de lácteos sin inconvenientes, mientras que otras desarrollan síntomas incluso con porciones mínimas.

No debe confundirse con una alergia a la leche

Los especialistas remarcan que la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche son enfermedades diferentes.

Mientras la intolerancia es un problema digestivo relacionado con la falta de lactasa, la alergia implica una reacción del sistema inmunológico y puede provocar manifestaciones mucho más graves, como:

Urticaria.

Inflamación de labios o garganta.

Dificultad para respirar.

Reacciones alérgicas severas.

Por eso, ante cualquier duda, resulta fundamental consultar a un profesional de la salud.

¿Qué alimentos contienen más lactosa?

Cuando el diagnóstico está confirmado, generalmente se recomienda reducir el consumo de los productos con mayor contenido de lactosa, entre ellos:

Leche de vaca, cabra y oveja.

Leche en polvo.

Helados tradicionales.

Dulce de leche.

Crema de leche.

Quesos frescos, como mozzarella, ricota o queso crema.

Yogures tradicionales, aunque algunas personas los toleran mejor gracias a sus fermentos.

También conviene prestar atención a los productos industrializados, ya que la lactosa puede estar presente como ingrediente en:

Panes.

Galletitas.

Embutidos.

Sopas instantáneas.

Puré en copos.

Aderezos.

Algunos medicamentos.

Leer las etiquetas es una herramienta importante para evitar consumos inadvertidos.

Alternativas para reemplazar los lácteos

Hoy existen numerosas opciones que permiten mantener una dieta equilibrada sin renunciar al aporte de calcio y otros nutrientes esenciales.

Entre las principales alternativas se encuentran:

Leche deslactosada.

Yogures sin lactosa.

Quesos sin lactosa.

Quesos duros o estacionados, como parmesano y reggianito, que contienen cantidades muy bajas de lactosa.

Bebidas vegetales enriquecidas con calcio y vitamina D, como las elaboradas a base de soja, almendras, avena o arroz.

Los nutricionistas recomiendan elegir bebidas vegetales fortificadas, ya que no todas aportan el mismo valor nutricional que la leche.

¿Cuándo consultar al médico?

Si las molestias digestivas aparecen de forma repetida después de consumir lácteos, lo más aconsejable es realizar una consulta médica.

El profesional podrá indicar estudios específicos, como:

Test de hidrógeno en aire espirado.

Prueba de tolerancia a la lactosa.

Estas evaluaciones permiten confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento más adecuado.

Mientras tanto, puede resultar útil llevar un registro de los alimentos consumidos y de los síntomas para detectar qué productos desencadenan las molestias.

No eliminar los lácteos sin diagnóstico

Los especialistas desaconsejan suspender completamente el consumo de lácteos por decisión propia durante períodos prolongados.

Una restricción innecesaria puede provocar déficits de calcio, vitamina D y otros nutrientes importantes si no se realizan reemplazos adecuados.

Por ese motivo, cualquier modificación importante en la alimentación debe hacerse bajo supervisión médica o de un profesional en nutrición.

Un trastorno frecuente con tratamiento sencillo

La intolerancia a la lactosa afecta a millones de personas en todo el mundo y, en la mayoría de los casos, puede controlarse con ajustes en la dieta y una adecuada orientación profesional.

Identificar los alimentos que generan molestias y conocer el nivel de tolerancia individual permite mantener una alimentación variada, equilibrada y compatible con una buena calidad de vida.