Tecnología
Inteligencia artificial: Se va aclarando la amenaza que no es tan amenaza
El debate sobre la IA está derribando algunos mitos como ‘va a dejar sin trabajo’ o ‘va a terminar uniformando todo’ • La IA no tiene conciencia ni piensa ni es totalmente nueva • El periodista Federico Cioni, responsable de contenidos digitales de El Litoral de Santa Fe, explicó a Paralelo32 cómo estamos aprendiendo a tratar con esta nueva y poderosa herramienta para las tareas cotidianas.
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