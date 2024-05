La diputada Stefanía Cora (PJ) presentó recientemente un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, con el objetivo de crear un programa destinado a prevenir la ludopatía online en el ámbito educativo de la Provincia de Entre Ríos. La iniciativa, que ha sido remitida a las Comisiones de Educación y Salud para su análisis, busca implementar un Programa Provincial de Prevención de la Ludopatía Online dirigido a estudiantes del nivel secundario, tanto de instituciones públicas como privadas.

Cora subrayó la necesidad de abordar esta problemática emergente, señalando que “la tendencia de los juegos de apuestas online y su utilización compulsiva es un problema que no podemos ignorar”. La legisladora explicó que el programa pretende ofrecer herramientas a los estudiantes para enfrentar el creciente fenómeno de las apuestas online, un problema que ha captado la atención de la comunidad educativa y los padres.

En diálogo con estudiantes secundarios, Cora y su equipo identificaron la preocupación creciente respecto a la influencia de las plataformas de apuestas online. “La verdad es que es mucho más complejo de lo que uno cree cuando ve una publicidad sobre las plataformas de apuestas”, expresó la diputada, reflejando la percepción de los jóvenes sobre este tema.

El proyecto de ley destaca que el Consejo General de Educación será el encargado de implementar el programa, proporcionando los recursos necesarios para que docentes y educadores puedan abordar la problemática de manera efectiva. Cora resaltó la importancia de esta intervención educativa en una etapa crucial del desarrollo de los jóvenes, afirmando que “para ese momento de la vida, donde uno está configurando su personalidad, este tipo de incentivos pueden ser perjudiciales en la construcción de una personalidad luego ludópata”.

La diputada enfatizó que la ludopatía es una adicción seria, con profundas repercusiones familiares y personales. “La ludopatía es una adicción, no un divertimento de un tiempo puntual, y genera profundas complicaciones familiares”, afirmó Cora. La legisladora ilustró con un ejemplo cómo las apuestas online pueden llevar a un círculo vicioso de endeudamiento, especialmente en un contexto económico difícil, donde las personas pueden caer en la trampa de pedir préstamos a través de billeteras virtuales para seguir apostando.

Cora aclaró que el proyecto no busca criminalizar ni patologizar a los jóvenes, sino reconocer la existencia de un problema y proporcionar las herramientas adecuadas para enfrentarlo. “Este proyecto no criminaliza, no patologiza, sino que reconoce que hay un problema al que hay que prestarle atención y el Estado, a través del Consejo General de Educación, debe poder informar a las y los docentes con qué herramientas se puede acompañar a ese joven”, concluyó.