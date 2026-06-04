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Infraestructura: Rutas, caminos, escuelas y hospitales son la prioridad
Lo subrayó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob • Con financiamiento externo para obras estratégicas y con un Fondo Fiduciario para municipios se trata de llegar a todo el territorio • Explicó dónde irá un crédito de 300 millones de dólares que se gestiona con el BID.
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