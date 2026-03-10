En los últimos días se confirmaron cuatro casos positivos en Argentina. El más reciente se detectó en la ciudad de San Carlos de Bolívar, mientras que anteriormente se habían registrado focos en establecimientos de Lobos y Ranchos, además de una granja productora de huevos en Alejo Ledesma.

Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aclararon que la presencia del virus no afecta la producción destinada al mercado interno ni el consumo de productos avícolas. En ese sentido, explicaron que la influenza aviar no se transmite a las personas a través del consumo de carne de pollo ni de huevos.

Impacto en las exportaciones

La detección del virus sí genera complicaciones para el sector exportador, ya que se extienden los plazos para que Argentina recupere su estatus sanitario como país libre de influenza aviar.

Tras el primer caso detectado en Ranchos, el país perdió temporalmente esa condición, lo que obligó a suspender exportaciones hacia varios destinos internacionales que basan sus acuerdos comerciales en ese estatus sanitario. Entre los productos más afectados se encuentra la carne aviar fresca, cuya comercialización quedó restringida en alrededor de 40 mercados, entre ellos China, principal comprador del pollo argentino.

A pesar de este escenario, el sector logró sostener envíos hacia más de 35 países y bloques comerciales que reconocen los criterios de regionalización sanitaria. De esta manera, cerca del 47% de los destinos internacionales continúan abiertos para los productos aviares argentinos, incluyendo carne, huevos y derivados.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina, durante 2025 las exportaciones de carne aviar alcanzaron las 169 mil toneladas, con un valor total de 218 millones de dólares.

Medidas de contención

Ante la aparición de los focos, las autoridades sanitarias implementaron diferentes acciones para contener la propagación del virus. Entre ellas se destacan:

Interdicción del establecimiento afectado.

Delimitación de una zona de perifoco de 3 kilómetros con restricciones de movimiento y refuerzo de las medidas de bioseguridad.

Establecimiento de un área de vigilancia de 7 kilómetros, donde se realizan controles epidemiológicos y monitoreo de aves.

Despoblamiento del plantel afectado, seguido de limpieza y desinfección integral de las instalaciones.

Notificación oficial a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), en cumplimiento de los protocolos sanitarios internacionales.

En este contexto, Gallinger destacó la importancia de la prevención y del trabajo conjunto entre organismos sanitarios, productores y autoridades provinciales para proteger la actividad avícola, uno de los sectores productivos más relevantes de Entre Ríos.