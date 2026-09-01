Desde hace dos años, Crespo cuenta con la Incubadora de Emprendedores de Productos Alimenticios (INCEPA), un espacio destinado a acompañar a quienes buscan transformar una idea o producción artesanal en un emprendimiento alimenticio formal.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Crespo, con la colaboración de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Grupo Motta y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura.

INCEPA funciona en el predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura y cuenta con instalaciones preparadas para que los emprendedores puedan elaborar sus productos bajo condiciones adecuadas de seguridad, higiene y calidad, cumpliendo con la normativa vigente.

Siete emprendimientos ya producen en INCEPA

Actualmente, son siete los emprendimientos que utilizan este espacio para desarrollar sus producciones. La propuesta incluye una amplia variedad de alimentos, entre ellos salsas, sales, budines, alfajores, kreppel, pastelitos, ensaladas, malteadas y prepizzas.

Además de brindar un lugar equipado para la elaboración, la incubadora busca acompañar a cada proyecto durante su proceso de crecimiento, promoviendo la incorporación de buenas prácticas de manufactura y el cumplimiento de las normas vinculadas con la seguridad e higiene alimentaria.

De esta manera, INCEPA apunta a facilitar el camino hacia la formalización de pequeños emprendimientos y generar mejores condiciones para que puedan desarrollar y comercializar sus productos.

La experiencia de Crespo llegó a INOCUA 2026

El trabajo que se realiza en Crespo fue presentado en INOCUA 2026, el I Congreso de Inocuidad, Gestión e Innovación Alimentaria y V Congreso de la Red de Bromatólogos Municipales de la Provincia de Córdoba.

El encuentro se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y reunió a profesionales, docentes, investigadores, estudiantes avanzados, equipos técnicos de organismos públicos, municipios y empresas vinculadas con la producción de alimentos.

Durante la actividad se generó un espacio de intercambio y actualización sobre seguridad alimentaria, innovación y gestión de los sistemas alimentarios, donde la experiencia de INCEPA permitió mostrar una iniciativa local orientada a acompañar a emprendedores y mejorar las condiciones en las que elaboran sus productos.

Un modelo que vincula producción, capacitación y formalización

La experiencia de INCEPA combina infraestructura, acompañamiento técnico y capacitación para que los emprendedores puedan avanzar en sus proyectos dentro de un marco de formalidad e inocuidad alimentaria.