Crespo.- En el predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura, junto al Acceso Presidente Alfonsín, está ubicada la Incubadora de Emprendedores de Productos Alimenticios (INCEPA), espacio utilizado por emprendedores para elaborar sus productos alimenticios, bajo controles de calidad implementados por la Municipalidad.

Emprendimientos

Entre los emprendimientos que se han desarrollado desde INCEPA, figuran cuatro promovidos desde el área de Discapacidad de la Municipalidad: ‘Aromas de mi Tierra’, de elaboración de sales condimentadas y aderezos y ‘Tu Ensalada’, de producción de ensaladas listas para el consumo, con materias primas frescas. Ambos son coordinados por Beatriz Sommer. En tanto, Verónica Romero coordina los grupos ‘Las Mejores’, que se dedica a la producción de salsas de tomate congeladas y mermeladas artesanales; y ‘Las Romis’, sobre elaboración de galletitas tradicionales, en base a recetas regionales. Además, están preparando productos en INCEPA ‘El Avispón’, que se dedica al fraccionamiento y agregado de valor a la miel de abejas; junto a un grupo de elaboración de prepizzas.

Para la mayoría de quienes pasaron por INCEPA, los canales de venta son domiciliarios, entre vecinos, favorecidos por el ‘boca a boca’. Pero, desde la Municipalidad se quiere promover que el comercio local se contacte con los emprendedores. La idea es que la difusión de lo que se hace en INCEPA permita que esas producciones lleguen a la trama comercial de la ciudad.

Asesoramiento y certificación

En una recorrida por el lugar, el intendente Marcelo Cerutti se refirió al funcionamiento y los objetivos del proyecto. “El espíritu es acompañar al emprendedor que comienza a elaborar productos alimenticios, brindándole asesoramiento y certificación municipal, especialmente desde Bromatología, con profesionales capacitados. Esto asegura el cumplimiento de todas las normativas necesarias para evitar la contaminación de los productos y garantizar alimentos seguros para el consumo”, señaló.

El mandatario agregó que la iniciativa logró el aporte de empresas que colaboraron con equipamiento para la elaboración, cocción y conservación de alimentos. Asimismo, destacó que el proyecto promueve la inclusión laboral, ya que actualmente participan personas con discapacidad, que encuentran en este espacio una oportunidad concreta de formación y generación de ingresos.

Resaltó que INCEPA es modelo para la región, ya que un área similar no existe en otras ciudades. “Vinieron de varios municipios a verlo para copiarlo, de alguna manera”, dijo Cerutti.

Primer impulso

Por su parte, la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt, remarcó la importancia de este primer impulso para los emprendedores. “Es un orgullo entrar a un comercio local y encontrar un producto con la etiqueta de INCEPA: no solo nos identifica, sino que también brinda confianza al consumidor”, expresó e invitó a más comercios a incorporar estos productos: “De esta manera, podrán ofrecerlos en sus locales y contribuir a que lleguen a un público mucho más amplio”.

Natacha Jacob, del área municipal de Bromatología, agregó que desde la creación de INCEPA han pasado aproximadamente 11 grupos por la incubadora. Actualmente, funcionan cuatro, vinculados al área de Discapacidad, que elaboran salsas listas para consumir (congeladas), sales especiadas, galletitas y ensaladas listas para el consumo.

Además, se encuentran en desarrollo nuevos productos, como mermeladas con frutas de estación, fraccionamiento de miel y una línea de panificados congelados.

Oblea como sello de origen

Natacha Jacob comentó que cada unidad producida tiene un QR y un logo del INCEPA, que van pegados. “Esto lo tenemos solo nosotros en la sala de INCEPA. El emprendedor no se lo lleva a su casa. De esta manera, podemos certificar que un producto fue elaborado y supervisado en la Incubadora, con registros de elaboración, de materias primas, quiénes los elaboraron, temperatura de cocción y otros datos, para enfrentar cualquier reclamo que se produzca. La oblea garantiza que la elaboración estuvo bajo supervisión”.

Si el emprendedor hace diez unidades en el INCEPA y otras diez en su casa, por ejemplo, sólo las diez producidas en la incubadora tendrán el sello de garantía y de origen.