El Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón, de Paraná, inaugurará el martes 17 de noviembre, a las 18:00, la muestra fotográfica Partido Peronista Femenino de Entre Ríos 1949-1955. La actividad contará con la participación de las investigadoras y escritoras Carolina Barry y Patricia Lucero, quienes compartirán sus trabajos sobre la historia de esta organización política.

La exposición es impulsada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y reúne imágenes inéditas tomadas entre 1949 y 1955, algunas de ellas durante las visitas que Juan Domingo Perón y Eva Perón realizaron a Entre Ríos.

Las investigadoras que participarán de la inauguración

Carolina Barry es licenciada y doctora en Ciencia Política, investigadora principal del Conicet y directora del Programa de Estudios de Historia del Peronismo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). También dirige la colección Estudios del Peronismo de la editorial de esa universidad.

Entre sus publicaciones se encuentran Evita Capitana: el Partido Peronista Femenino. 1949-1955; el Diccionario histórico del peronismo, 1943-1955, que coeditó junto a Samuel Amaral; y La Fundación Eva Perón y las mujeres: entre la provocación y la inclusión.

Además, compiló los libros El sufragio femenino en Argentina y América Latina: prácticas y debates políticos, religiosos y culturales y Se hace la Evita... Las otras primeras damas peronistas. En 2022, su trayectoria recibió una declaración de interés de la Cámara de Diputados de la Nación.

Por su parte, Patricia Lucero es autora de La vida por Perón y Evita. El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos. 1949-1955, obra cuya edición fue auspiciada por UPCN Entre Ríos y que reúne el material fotográfico que forma parte de la exposición.

Lucero cuenta con una extensa trayectoria en la docencia y actualmente se desempeña como docente universitaria. También trabajó como consultora del Programa de Reformas e Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fotografías históricas y visitas guiadas

La muestra permanecerá abierta al público hasta el viernes 4 de diciembre en el Museo Histórico Provincial, ubicado en calle Buenos Aires de Paraná.

Los horarios de visita serán los siguientes:

Martes a viernes: de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00.

de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00. Sábados: de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00.

de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00. Domingos y feriados: de 9:00 a 12:00.

También se ofrecerán visitas guiadas de martes a viernes, a las 10:00, con inscripción previa por WhatsApp. Las personas interesadas y las instituciones educativas podrán solicitar información al número 343 5162655, únicamente por mensaje de texto.

A 75 años del primer voto femenino nacional

La secretaria de Cultura de UPCN, Noelia Bertín, destacó que la actividad se enmarca en el 75° aniversario de la primera elección nacional en la que las mujeres argentinas pudieron ejercer el derecho al voto.

“El 11 de noviembre de 1951 las mujeres argentinas pudieron ejercer, por primera vez a nivel nacional, su derecho al voto y a ser elegidas representantes. Este hecho marcó un hito en la historia política de nuestro país”, señaló.

La propuesta busca recuperar, a través de documentos e imágenes de época, una parte de la historia política entrerriana y la participación de las mujeres en la organización y el desarrollo del Partido Peronista Femenino.