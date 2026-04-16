La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos y del MiradorTEC, y busca promover el pensamiento computacional, la creatividad y la resolución de problemas desde edades tempranas. A través de este taller, los participantes podrán dar sus primeros pasos en programación visual y diseño de videojuegos, incorporando herramientas clave para el presente y el futuro.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de este tipo de propuestas al señalar que “el futuro de Entre Ríos se construye formando a las nuevas generaciones en tecnología y conocimiento”, y subrayó la necesidad de que los jóvenes no solo consuman tecnología, sino que también la creen.

En la misma línea, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, remarcó que se continúa trabajando para generar oportunidades que acerquen a más chicos al mundo digital, despertando vocaciones vinculadas a la innovación y la economía del conocimiento.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Juan Pablo Filipuzzi, explicó que durante el cursado los participantes podrán crear su propio videojuego mientras desarrollan habilidades vinculadas a la lógica, el diseño y el pensamiento creativo.

Asimismo, Carlos Pallotti destacó que MiradorTEC se consolida como un espacio de innovación, ciencia y educación en la provincia, y que estas iniciativas permiten que los más jóvenes aprendan, experimenten y se vinculen con la tecnología desde temprano.

El taller se desarrollará de manera presencial en la sede de MiradorTEC, ubicada en Gregoria Matorras de San Martín 861 de Paraná. Tendrá una duración de cuatro semanas, comenzando el sábado 16 de mayo y finalizando el 6 de junio, con encuentros semanales de dos horas.

Se ofrecerán dos turnos: de 8 a 10 y de 11 a 13 horas. La propuesta es gratuita, no requiere conocimientos previos y cuenta con cupos limitados, por lo que quienes deseen participar deberán postularse previamente. Además, será obligatorio completar una autorización firmada por madre, padre o tutor.

De esta manera, la provincia continúa fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones educativas, apostando a la formación en habilidades digitales y al desarrollo de nuevas oportunidades para las generaciones más jóvenes.