Con más de dos décadas de recorrido en la escena independiente entrerriana, Imaginaria y Los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano vuelve a poner en circulación una canción propia. Se trata de “El Ritual”, un lanzamiento que combina rock y una fuerte carga conceptual para revisar algunas de las experiencias que atravesaron a la sociedad durante la pandemia.

La canción está disponible desde el viernes 21 de agosto en el canal oficial de YouTube de la banda y llega acompañada por un videoclip que profundiza el concepto planteado en la letra.

“El Ritual”: una mirada crítica sobre la pandemia y la autonomía

La nueva canción nació a partir de las preguntas y contradicciones que, según plantea la banda, atravesaron a la sociedad durante los años de pandemia.

Entre sus ejes aparecen las decisiones adoptadas durante ese período, los discursos públicos y las medidas implementadas. La vacunación también forma parte del universo conceptual de la canción, utilizada como referencia para plantear interrogantes sobre la posibilidad de cuestionar aquello que se presenta como inevitable.

Desde esa perspectiva, “El Ritual” propone una reflexión artística sobre la obediencia, las imposiciones y la pérdida de autonomía, aunque la banda aclara que no busca establecer una verdad definitiva, sino expresar una posición frente a una experiencia que impactó profundamente en la sociedad.

Mauricio Hernández, cantante y compositor de la banda, resume el concepto de la canción:

“El ritual es esa ceremonia que vivimos día a día sin darnos cuenta y en la cual siempre somos el sacrificio disfrazado de ofrenda”.

Y agrega:

“Somos parte de un laboratorio al cual sutilmente fuimos invitados a ser parte”.

Un videoclip que completa el concepto

La propuesta audiovisual acompaña la canción con imágenes vinculadas a la idea de una ceremonia colectiva, en la que las personas participan sin detenerse a cuestionar cuál es su lugar.

La pandemia y la vacunación aparecen como referencias dentro de una mirada más amplia que aborda cuestiones como la libertad individual, las decisiones colectivas y aquello que una sociedad termina aceptando como inevitable.

El videoclip también incorpora una reivindicación del vínculo con la naturaleza y lo ancestral, como una forma de contraponer esos elementos al ritmo y al ruido de la vida cotidiana.

Más de 20 años de rock independiente desde Gualeguaychú

El lanzamiento encuentra a Imaginaria y Los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano en una etapa de producción y actividad, con nuevas canciones, trabajos audiovisuales y presentaciones en vivo.

La banda nació en Gualeguaychú a comienzos de los años 2000 y construyó su trayectoria dentro de la escena independiente a partir de la autogestión, la producción de canciones propias y una identidad fuertemente vinculada con el rock y la cultura entrerriana.

En 2014 publicó de manera independiente Sonido Calavera, material que fue presentado ante una sala llena en los galpones del Corsódromo de Gualeguaychú.

Desde entonces, el grupo recorrió escenarios de la región y distintas ciudades del país, además de participar en festivales y compartir escenarios con referentes del rock nacional.

En mayo de 2026, la banda volvió a encontrarse en un escenario con La Renga, en Espacio Astra de Gualeguaychú. Fue la segunda oportunidad en que ambas agrupaciones compartieron escenario.

Una nueva canción para seguir diciendo

Con “El Ritual”, Imaginaria y Los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano continúa una trayectoria marcada por la canción propia y la independencia artística.

El nuevo material utiliza una experiencia que atravesó a millones de personas como punto de partida para formular preguntas sobre la sociedad, la libertad, la autonomía y las decisiones colectivas.

Más allá de las respuestas, la banda apuesta a que la música funcione como espacio para plantear esas preguntas y, en sus propias palabras, para “decir aquello que necesita ser dicho”.