Humorúsica, grupo entrerriano dedicado al homenaje a Les Luthiers, llegará nuevamente a Crespo para presentar su espectáculo “Exceso de Gracias Saturadas”. La función será el sábado 19 de septiembre, a las 21:00, en el Salón Municipal, ubicado frente a la plaza.

En una entrevista realizada en los estudios de FM Boing para el programa Tanto de Todo, Andrés y Fede repasaron la historia del proyecto y anticiparon algunos detalles de la propuesta que llegará a la ciudad.

El grupo nació hace aproximadamente 15 años, cuando sus integrantes todavía cursaban la escuela secundaria y tenían alrededor de 13 años. La iniciativa surgió a partir de reuniones para mirar videos de Les Luthiers y comenzó como un proyecto ligado al hobby y al interés musical y teatral de sus integrantes.

“Empezamos con este homenaje que surgió realmente en la escuela secundaria cuando teníamos 13 años”, recordaron durante la entrevista. En aquellos primeros años, el trabajo era completamente artesanal: buscaban acordes en internet y hasta transcribían a mano las letras de las obras a partir de VHS y DVD.

Con el paso del tiempo, Humorúsica comenzó a presentarse fuera del ámbito escolar y a consolidar su propuesta. Entre 2016 y 2019 realizaron funciones en espacios de Paraná y, después de la pandemia, se plantearon como objetivo ampliar su recorrido y llevar el espectáculo a otras ciudades.

Ese crecimiento los llevó primero por distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe y, durante 2026, a dar un paso significativo con presentaciones en Buenos Aires. En mayo actuaron en Capital Federal y tuvieron entre el público a Sebastián Masana, hijo de Gerardo Masana, fundador de Les Luthiers, quien los felicitó por el trabajo realizado.

Posteriormente, en julio, realizaron tres funciones a sala llena en el Palacio de Libertad, con alrededor de 600 espectadores por presentación.

Un tributo que busca cuidar cada detalle

La propuesta de Humorúsica no se limita a interpretar las obras de Les Luthiers. El grupo procura recrear diferentes elementos que forman parte de la experiencia del espectáculo, desde la puesta en escena y las luces hasta los instrumentos y otros detalles de producción.

En ese sentido, uno de los aspectos que incorporaron con el tiempo fue la utilización de réplicas de los particulares instrumentos construidos por Les Luthiers. Para ello trabajan con Gianluca Pecchia, un luthier de la provincia de Buenos Aires que fabrica reproducciones de estos instrumentos.

También cuentan con algunos elementos originales vinculados al grupo homenajeado, entre ellos alfombras y mobiliario que fueron utilizados por Les Luthiers y que llegaron a manos de Humorúsica con la correspondiente autorización.

“Nos gustaría que esto quede en manos amigas”, contaron que les expresaron al momento de recibir estos elementos, algo que consideraron especialmente significativo dentro de su recorrido.

“Exceso de Gracias Saturadas”

El espectáculo que presentarán en Crespo recupera el formato de recital que Les Luthiers utilizó durante buena parte de su trayectoria, con diferentes obras y sketches que recorren distintas épocas.

Según explicaron, “Exceso de Gracias Saturadas” tiene además un hilo conductor relacionado con una temática psicoanalítica, aunque permite reunir obras de diferentes períodos, desde piezas de los años 70 hasta otras más cercanas a los últimos años del grupo.

Entre las propuestas que forman parte del espectáculo mencionaron “Las majas del bergantín”, “La hora de la nostalgia”, “La gallinita de Jáuregui”, “Canción para moverse” y “La canción de la independencia de Feudalia”, entre otras.

Esta última obra fue especialmente destacada por los integrantes de Humorúsica. Se trata de una pieza que aborda, desde el humor, el acto escolar por la independencia de un país ficticio llamado Feudalia y que incorpora un trasfondo político.

El grupo también explicó que las modificaciones y los recursos espontáneos durante las funciones forman parte de la propuesta. Para ellos, esa posibilidad permite generar sorpresa incluso entre los espectadores que conocen de memoria las obras originales de Les Luthiers.

Una nueva visita a Crespo

Humorúsica regresará así a Crespo para compartir una propuesta construida durante 15 años de trabajo. Sus integrantes reconocen que el proyecto comenzó cuando eran adolescentes y que, con el tiempo, fue adquiriendo una dimensión que inicialmente no imaginaban.

Actualmente, cada uno de los integrantes mantiene sus actividades laborales durante la semana, mientras que los ensayos y presentaciones de Humorúsica ocupan buena parte de sus fines de semana.

La función en Crespo será el sábado 19 de septiembre a las 21:00 en el Salón Municipal. Las entradas pueden adquirirse a través de Passline o de manera presencial en Osvaldo Chapezzoni, sobre calle San Martín.