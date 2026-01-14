La Municipalidad de Paraná confirmó que este viernes 16 de enero a las 20 horas se realizará una nueva edición de Humor frente al río en Sala Mayo, ubicada en Puerto Nuevo. El evento, con entrada libre y gratuita, forma parte de la agenda cultural de verano y busca consolidarse como un espacio de encuentro entre artistas locales y el público.

La programación de esta semana incluye las actuaciones de Minitah Stand Up, Dani Rudel, Caro Rossier, Paula Chilotegui y Evelyn Schneider, quienes presentarán números de humor, música y teatro. La conducción estará a cargo de María Luz Gómez, conocida artísticamente como La Pitonisa.

Desde la organización invitan a los asistentes a llevar su reposera para disfrutar de una noche de risas en un entorno natural privilegiado. "Queremos generar espacios de encuentro que promuevan el acceso a expresiones escénicas en un entorno natural privilegiado de la ciudad", señalaron desde la Municipalidad.

El ciclo continuará los viernes 23 y 30 de enero, consolidándose como una propuesta de entretenimiento y disfrute en el espacio público durante el verano.