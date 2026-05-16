En una entrevista brindada al programa Debate Abierto Radio, el docente, expresidente del Consejo General de Educación, y referente educativo entrerriano Hugo Pais, reafirmó su defensa de la educación pública y advirtió sobre el complejo escenario social que atraviesa el país, marcado —según sostuvo— por el deterioro económico, la violencia creciente y la ausencia de políticas estatales de contención.

Pais definió a la educación pública como “la herramienta que abre puertas y brinda oportunidades a la gente del pueblo”, y consideró que los recortes impulsados por el gobierno nacional en áreas sensibles como educación, salud y discapacidad representan una seria señal de alarma para toda la sociedad.

Respaldo a la marcha universitaria

Al referirse a la reciente marcha federal universitaria, el exfuncionario destacó tanto la masividad de la convocatoria como el comportamiento de los participantes.

Según expresó, la movilización reflejó una preocupación genuina de amplios sectores sociales ante la reducción de partidas presupuestarias destinadas a servicios esenciales. En ese sentido, consideró que el problema de fondo está vinculado a la concepción de Estado que sostiene el gobierno nacional.

“Se aplica una teoría de Estado que no es protectora ni sostenedora de servicios esenciales”, afirmó.

“La microeconomía está destruyendo a las familias”

Pais también cuestionó la situación económica actual y sostuvo que, más allá de algunos indicadores macroeconómicos positivos, la realidad cotidiana de los hogares argentinos muestra un fuerte deterioro social.

El educador señaló que los bajos salarios, la falta de empleo y la pérdida del poder adquisitivo generan un escenario comparable al de la crisis de 2001.

“Un Estado que no valora al ser humano en su dignidad no tiene significancia”, expresó en declaraciones a Debate Abierto, al tiempo que criticó la falta de envío de fondos nacionales hacia provincias y municipios.

Violencia escolar y consumo problemático

Uno de los aspectos más preocupantes planteados por Pais fue el incremento de la violencia en las escuelas, fenómeno que atribuyó al contexto social y familiar que viven muchos jóvenes.

El referente educativo sostuvo que las agresiones dentro de las instituciones educativas son el reflejo de situaciones que se desarrollan en los hogares y barrios, y vinculó esta problemática al lenguaje violento de algunos dirigentes políticos, a la falta de control familiar sobre el uso de tecnologías y al acceso cada vez más preocupante de menores a armas.

Además, denunció un fuerte crecimiento en el consumo de sustancias peligrosas entre adolescentes, especialmente del denominado “nevado”, una mezcla de marihuana y cocaína que —según indicó— genera una pérdida total del respeto hacia la autoridad y las normas de convivencia.

Educación emocional y justicia social

En otro tramo de la entrevista, el autor del libro Educar para la no violencia – Formar para la paz y la convivencia propuso retomar los principios de la justicia social y profundizar la aplicación de la educación emocional dentro de las aulas.

Pais consideró fundamental generar herramientas de contención tanto para estudiantes como para docentes, en un contexto social cada vez más complejo.

Finalmente, concluyó que la salida a la crisis requiere de un Estado presente que impulse trabajo genuino, promueva a microemprendedores y fortalezca a las pequeñas empresas.