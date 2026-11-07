Hoy, sábado 7, se celebra el Día del Canillita. De ellos hablamos. Un oficio sacrificado e insustituible. Cuando simplificamos esa tarea, pensamos en alguien que ofrece un periódico en la calle o lo reparte a domicilio entre sus clientes. Sin embargo, muchos de ellos mantienen un pacto tácito con quienes los esperan, aunque a la hora del reparto quizás todavía duerman o ya hayan partido hacia su lugar de trabajo.

El canillita, más acá en el tiempo llamado repartidor, sabe dónde dejar el periódico para que su cliente lo encuentre al regresar a casa. Un lugar donde no lo vuele el viento, no lo alcance la lluvia ni quede a merced del ánimo juguetón del cachorro de la familia. Y volverá en otro momento a cobrar, en horarios que resulten cómodos para el lector.

Otros recorren las calles. Ya no vocean, solo muestran el ejemplar. Pasan oportunamente por donde está quien desea saber qué ocurre: en el bar, en su comercio o simplemente en la calle.

Desde Paralelo32 queremos abrazarlos a todos en este día y hacerles saber que quien es esperado es imprescindible. Cada sábado hay miles de personas aguardándolos para leer el diario en un momento de calma.