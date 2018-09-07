Victoria.- Organizada por el Club de Pescadores, Caza y Náutica, comienza hoy el tradicional certamen de Pesca de costa, y mañana será el turno de Embarcado con devolución. La organización, a cargo de la comisión directiva de la entidad, sortea una (1) embarcación tipo ‘Trucker’ o 3 motos 150 cm³ – a elección.

También habrá premio a la pieza mayor; mejor dama clasificada; del 1º al 3º dinero en efectivo más trofeo; y del 4º al 10º se obsequiarán artículos de pesca-camping y trofeo. Los socios de la entidad reciben el 20 por ciento de descuento en la inscripción.

En diálogo con Andrés Risso, secretario de la Comisión Directiva, comentó a Paralelo 32 que esta tercera edición bajo la tutela del Club de Pescadores, tras 15 años de ser discontinuada, tendrá el aliciente de más de 200 mil pesos en premios. “Por ese lado estamos muy contentos. La primera y segunda ha sido todo un desafío de organización, donde afortunadamente hemos tenido el apoyo de la gente. En esta oportunidad entendemos que estamos mejor preparados para recibir la mayor cantidad de lanchas posible”.

Añadió que en 2017, a pesar del ‘diluvio’ que no los dejó pescar de la mejor manera, arribaron 45 embarcaciones para disputar el torneo. “Este domingo esperamos ese piso, entre 45 y 60 lanchas sería lo ideal –cada embarcación lleva tres participantes. La idea es arrancar a las 8 de la mañana y extenderlo hasta las 13:30”, luego de ello, se agasaja a todos los participantes con un almuerzo y posterior premiación en la sede organizadora.

El cronograma para hoy

De 14 a 18 se realizará el torneo de costa, frente al camping municipal, donde está contemplada la utilización de caña libre, plomada sin agarradera, únicamente dos anzuelos; y carnada libre. “La semana entrante tiene la particularidad que es fecha de la Federación Entrerriana de Pesca, y que vuelve a Victoria después de mucho tiempo, así que tenemos un número importante de competidores que vendrá a probar pique de cara al nacional”.

Además del acompañamiento de varias firmas locales, el evento tiene el apoyo de la Municipalidad de Victoria y el Gobierno de Entre Ríos, a partir de sus áreas tanto de Turismo como de Deportes.