La puesta en funcionamiento del Hospital de Día de Salud Mental de Diamante permitirá ampliar las alternativas de tratamiento para personas que necesitan un acompañamiento intensivo, pero que no requieren una internación. El dispositivo recibirá inicialmente a unos diez usuarios y trabajará con un equipo interdisciplinario, con el objetivo de fortalecer su autonomía y recuperar vínculos familiares, laborales, educativos y sociales.

La directora del Hospital Colonia de Salud Mental, Silvina Bogado, y el coordinador del nuevo espacio, Iván Capriz, brindaron detalles sobre la modalidad de atención durante una entrevista en el programa radial Hasta que Esto Suceda, de la ciudad de Diamante.

Durante la conversación también abordaron el crecimiento de los servicios ambulatorios, las inversiones que permitieron concretar el proyecto, los consumos problemáticos y el debate sobre las internaciones involuntarias.

Un tratamiento intensivo sin necesidad de internación

Capriz explicó que el Hospital de Día funcionará de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00, y estará destinado a personas mayores de 18 años que necesiten un seguimiento más intensivo que el que pueden recibir en los consultorios externos, pero que no requieran permanecer internadas.

La atención estará dirigida a personas que atraviesan distintas situaciones de salud mental, entre ellas depresión, psicosis, neurosis complejas y consumos problemáticos.

El ingreso se realizará mediante la derivación de un equipo tratante, que deberá evaluar la necesidad de complementar el tratamiento ambulatorio con esta modalidad de atención.

El coordinador aclaró que la propuesta no se limita a desarrollar actividades recreativas, sino que busca trabajar sobre las capacidades de cada persona y recuperar aspectos de su vida cotidiana que pueden haberse visto afectados por la situación de salud mental.

Para cumplir con ese objetivo se conformó un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de psicología, psiquiatría, trabajo social, terapia ocupacional, enfermería, acompañamiento terapéutico, psicopedagogía y otras áreas.

Comenzarán con diez usuarios

En esta primera etapa, el dispositivo tiene capacidad para recibir aproximadamente diez personas, aunque está previsto que pueda ampliar progresivamente su atención.

Capriz indicó que los tratamientos tendrán una duración estimada de entre uno y dos años, de acuerdo con las necesidades de cada usuario y la evolución de su proceso terapéutico.

La finalidad es que las personas puedan recuperar herramientas para desenvolverse en la comunidad y, progresivamente, continuar sus tratamientos mediante otros servicios de salud.

El Hospital Colonia atiende a unas 800 personas por mes

Por su parte, Bogado destacó el crecimiento de la atención ambulatoria del Hospital Colonia, que actualmente registra alrededor de 800 atenciones mensuales. La mayoría corresponde a personas de Diamante y localidades ubicadas en un radio de aproximadamente 20 kilómetros.

La directora explicó que desde 2024 la institución pasó de contar con cuatro a diez consultorios y amplió su plantel de 20 a 32 profesionales, principalmente a través de la reconversión de cargos.

Estos cambios permitieron incrementar la capacidad de respuesta del establecimiento, especialmente para los pacientes de Diamante y de las localidades cercanas.

Además, señaló que el hospital cuenta con otros dispositivos que complementan la atención, como Mandala y el espacio sociolaboral, orientados a fortalecer los tratamientos y promover la participación de los usuarios en la comunidad.

Las inversiones para concretar el proyecto

Durante la entrevista, Bogado repasó el proceso que permitió poner en funcionamiento el Hospital de Día, una iniciativa que comenzó a gestarse hace más de una década.

Según explicó, en 2023 se aprobaron las primeras gestiones y se recibieron dos partidas de $2,5 millones cada una, destinadas a iniciar el acondicionamiento del edificio donde anteriormente funcionaba una capilla.

Posteriormente, durante la actual gestión, se retomó el proyecto y se avanzó con los trabajos de infraestructura, la compra de equipamiento y la conformación del equipo profesional.

De acuerdo con los montos detallados por la directora, durante 2026 se destinaron aproximadamente $17 millones para completar las intervenciones edilicias y otros $7 millones para equipamiento e insumos. A esos recursos se sumaron los necesarios para incorporar a los profesionales que integran el dispositivo.

Bogado valoró especialmente la participación de los trabajadores del Hospital Colonia, quienes colaboraron en distintas tareas de acondicionamiento del edificio, incluso durante fines de semana y feriados.

En ese contexto, también respondió a las declaraciones de la exministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, quien había cuestionado la reciente inauguración al sostener que el espacio ya estaba prácticamente terminado en 2023.

Articulación con instituciones de la comunidad

Otro de los aspectos destacados por Bogado y Capriz fue la necesidad de trabajar de manera coordinada con otras instituciones de Diamante.

El Hospital de Día buscará articular acciones con organizaciones del ámbito de la salud, la educación, el deporte y otros sectores de la comunidad, para acompañar los procesos de recuperación y favorecer la continuidad de los tratamientos.

La propuesta apunta a que los usuarios puedan recuperar progresivamente sus actividades cotidianas, fortalecer su autonomía y reconstruir sus vínculos sociales.

Al finalizar la entrevista, ambos profesionales destacaron la importancia de contar con este nuevo espacio y reconocieron el compromiso de los trabajadores que participaron en las distintas etapas de un proyecto que demandó años de planificación y esfuerzo institucional.