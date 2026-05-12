La intervención se llevó adelante en Clínica Parque y tuvo como paciente a un sacerdote de 83 años oriundo de Valle María, quien padecía una hipoacusia severa profunda y había perdido prácticamente toda su capacidad auditiva.

“Es una cuestión muy importante porque consiste nada más ni nada menos que en devolverle la audición a una persona que no la tiene”, expresó Jacobi al presentar el tema.

Por su parte, el doctor Simón explicó que el paciente “usaba audífonos bilaterales con una hipoacusia bastante severa” y que “en los últimos años perdió prácticamente la audición de ambos oídos”.

Un trabajo en equipo

El especialista detalló que la cirugía fue realizada junto a profesionales de Santa Fe y Buenos Aires, entre ellos los doctores Facundo y José de Prado, además de una fonoaudióloga y un supervisor técnico de la empresa proveedora del implante.

“Esto es una cirugía que se hace en equipo”, remarcó.

Asimismo, destacó que si bien este tipo de intervenciones suelen realizarse en grandes centros médicos como Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, en esta oportunidad pudo concretarse en Crespo gracias al trabajo coordinado de especialistas y al equipamiento disponible.

Un implante de alta complejidad

Durante la entrevista, Simón explicó el funcionamiento del implante coclear y señaló que el dispositivo posee una parte interna implantada quirúrgicamente y otra externa similar a un audífono.

“El cerebro se tiene que adaptar a esta nueva señal bioeléctrica que transmite el equipo”, indicó.

También precisó que el dispositivo recién será activado cuatro semanas después de la cirugía, una vez que disminuya la inflamación y comiencen los ajustes de programación y rehabilitación auditiva.

“El paciente pasó de no escuchar absolutamente nada a tener la posibilidad de volver a percibir sonidos. Eso ayuda muchísimo”, sostuvo.

Tecnología costosa y avanzada

El médico también se refirió al elevado valor económico del procedimiento, principalmente por el costo del implante; el cual fue cubiero por la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

“El aparato ronda entre los 27 y 28 mil dólares”, explicó, agregando que se trata de una tecnología desarrollada principalmente en Estados Unidos y Alemania.

“Son años de investigación y desarrollo. Por eso estos dispositivos tienen costos tan elevados”, señaló.

Un hecho destacado para la salud regional

Finalmente, Simón valoró la importancia de haber realizado la intervención en Crespo y destacó el crecimiento del sistema de salud local.

“Muchísima gente de otras ciudades viene a atenderse a Crespo por la especialización constante de los médicos y el trabajo que se realiza”, expresó Jacobi sobre el cierre de la entrevista.

El exitoso procedimiento representa un importante avance para la medicina privada de la región y posiciona a Crespo como un punto de referencia en materia de salud y especialidades médicas de alta complejidad.