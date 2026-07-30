Después de recorrer escenarios de Argentina, Uruguay y España y convocar a más de 40.000 espectadores, Jorge Haddad, el actor y humorista que da vida a Hermana Beba, llegará por primera vez a Paraná para presentar "Mina Bien en un cumple", el unipersonal con el que se despide de los escenarios tras tres años de gira.

La función será este domingo 2 de agosto, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, y marcará el debut del artista en la capital entrerriana, una ciudad que, según confesó, tenía pendiente visitar.

"Paraná era una ciudad a la que quería venir"

Durante una entrevista en el programa A Quien Corresponda, de Radio Plaza, Haddad explicó que la gira despedida le permitió cumplir el deseo de presentarse en ciudades donde nunca había llevado el espectáculo.

"Este año dije que quería ir a esos lugares donde todavía no había llegado, y Paraná era una de esas ciudades pendientes", comentó.

El humorista señaló que hasta ahora sus presentaciones en la región se concentraban en Santa Fe, pero esta vez decidió cruzar el túnel subfluvial para encontrarse con el público entrerriano.

"Quiero conocer Paraná y estar en contacto con la gente de la ciudad. Estoy muy contenta de haber llegado", expresó manteniendo el tono característico de Hermana Beba.

De un personaje viral a un fenómeno teatral

Hermana Beba nació como una serie de videos en redes sociales, pero rápidamente trascendió el universo digital para convertirse en uno de los personajes más populares del humor argentino contemporáneo.

A través de Mina Bien, una mujer de clase media alta cargada de ironía, contradicciones y observaciones filosas sobre la realidad cotidiana, Haddad construyó un personaje que logró instalar frases y situaciones reconocibles para millones de seguidores.

Ese fenómeno derivó en un espectáculo teatral que conserva el humor ácido de las redes, aunque incorpora una mirada mucho más personal del actor.

Un espectáculo que mezcla humor, actualidad y experiencias personales

Según explicó Haddad, el escenario le permitió explorar una faceta diferente del personaje.

"En las redes hablo mucho de noticias, política y actualidad. En el teatro cuento experiencias de mi vida, cosas que me marcaron y que, de alguna manera, terminaron construyendo a la Mina Bien", explicó.

El artista aseguró que cada función se adapta al contexto del momento, incorporando referencias a la actualidad política, los temas que dominan las redes sociales y las celebridades que forman parte de la conversación pública.

"Siempre trato de mantener una pata en la actualidad y otra en mi historia personal", resumió.

"La realidad muchas veces supera cualquier guion"

Consultado sobre el contexto político y social argentino, Haddad reconoció que el material para sus videos surge, muchas veces, de una realidad que parece superar la ficción.

"A veces siento que estoy viviendo en The Truman Show", bromeó.

No obstante, aseguró que el crecimiento de su comunidad también implica una mayor responsabilidad al momento de elegir los temas que aborda.

"Recibo muchísimos videos y sugerencias, pero hago un filtro muy grande. No me interesa hacer contenido solo porque es tendencia. Prefiero hablar de aquello que realmente me interpela y ofrecer algo genuino", sostuvo.

Una única función en Paraná

El humorista también destacó que disfruta especialmente recorrer el país y conocer las costumbres de cada lugar.

"Me encanta bajar al territorio, hablar con la gente y conocer cómo vive cada ciudad. Eso me emociona muchísimo", afirmó.

La presentación del domingo tendrá además un carácter especial, ya que será la única función prevista en Paraná dentro de la gira despedida de "Mina Bien en un cumple".

Según adelantó el propio artista, aún quedan entradas disponibles, aunque aseguró que se trata de las últimas localidades para un espectáculo que cerrará definitivamente su recorrido por los escenarios.