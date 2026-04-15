En el marco del Segundo Seminario Internacional de Avicultura “Alimentando a la Argentina y al mundo”, se desarrolló este martes una nueva jornada de disertaciones en la sede de la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura, con un fuerte enfoque en los desafíos productivos y tecnológicos del sector.

El evento es organizado por el Instituto de Estudios Sociales (CONICET–UNER), la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Rectorado de la UNER, la propia Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Una mirada integral sobre la producción avícola

El panel de cierre contó con la participación de Pablo Marsó, Héctor Éberle y el Mg. Héctor Motta, quienes ofrecieron una visión integral sobre la actualidad y el futuro de la producción avícola en la provincia.

Durante su exposición, Motta destacó el impacto de la tecnología en el sector, particularmente el avance de la inteligencia artificial. “La inteligencia artificial vino para colaborar con nosotros y no para desplazarnos”, afirmó, al tiempo que subrayó su utilidad para procesar grandes volúmenes de datos y mejorar la toma de decisiones.

Infraestructura en crisis y necesidad de inversión

Sin embargo, el empresario advirtió sobre una problemática estructural: el deterioro de las instalaciones productivas, especialmente en los galpones destinados al engorde de aves.

“Argentina necesita imperiosamente construir 3.000 galpones”, sostuvo, al remarcar que gran parte de la infraestructura actual se encuentra en riesgo de desaparición. En ese sentido, cuestionó la posibilidad de importar soluciones desde el exterior, señalando que ello no favorecería el desarrollo local.

Además, puso el foco en los pequeños productores integrados, a quienes describió como un eslabón clave de la economía familiar que hoy se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

Contraste con el sector de huevos

En contraposición, Motta destacó el crecimiento y modernización de la producción de huevos, que ha logrado incorporar tecnología de manera sostenida en las últimas décadas.

Según explicó, actualmente más del 80% de las aves en ese segmento se encuentran en condiciones de confort óptimas gracias a los denominados “galpones inteligentes”, lo que permite mejorar la productividad y el bienestar animal.

Desafíos sanitarios y comerciales

Otro de los ejes abordados fue el impacto de la influenza aviar en el negocio, que limita la participación en mercados internacionales. Motta señaló que, de no mediar nuevos brotes, el país podría retomar exportaciones en el corto plazo.

No obstante, advirtió sobre las dificultades financieras que generan estos episodios, como el aumento de costos y la acumulación de stock.

A esto se suman factores externos, como los conflictos internacionales, que generan incertidumbre en la logística y en la capacidad de pago de los compradores.

Rentabilidad y gestión, claves del futuro

El empresario hizo hincapié en la necesidad de mejorar la gestión del negocio y avanzar en herramientas que permitan cubrir riesgos, optimizar la comercialización y fortalecer la administración.

“Si no hay rentabilidad, no hay actividad que persevere”, resumió, al destacar que la sostenibilidad del sector depende de generar condiciones económicas favorables.

Articulación académica y productiva

Finalmente, Motta valoró las iniciativas de articulación entre universidades y empresas, como los espacios de formación y congresos vinculados al emprendedurismo, que buscan fomentar la innovación y el desarrollo regional.

El seminario dejó así un diagnóstico claro: mientras la avicultura argentina mantiene un enorme potencial de crecimiento, enfrenta desafíos urgentes en infraestructura, financiamiento y competitividad que requerirán coordinación entre el sector público, privado y académico.