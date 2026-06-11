Con una clase magistral a cargo del empresario Héctor Motta, quedó formalmente inaugurada este miércoles 10 de junio la Cátedra Abierta que lleva su nombre en la Universidad Adventista del Plata (UAP), una propuesta académica destinada a vincular la formación universitaria con los desafíos y oportunidades del territorio.

La iniciativa forma parte de una diplomatura en Emprendimiento, Innovación y Sustentabilidad y busca promover la generación de proyectos orientados a resolver problemáticas concretas de Libertador San Martín y su área de influencia, mediante herramientas vinculadas a la innovación, la economía circular y el desarrollo emprendedor.

La actividad reunió a autoridades universitarias, representantes de instituciones públicas y privadas, referentes del sector productivo y estudiantes que participarán de la propuesta formativa.

El liderazgo como motor de transformación

Durante su exposición, Motta puso el foco en la necesidad de formar líderes capaces de impulsar cambios positivos en sus comunidades y organizaciones.

“Todo emprendimiento necesita liderazgo. Un líder debe tener claro hacia dónde quiere ir, conducir equipos con propósito y comprender que el verdadero desarrollo se construye pensando en el bien común”, expresó.

Además, destacó la importancia de vincular el conocimiento generado en las universidades con las necesidades concretas de la sociedad, promoviendo proyectos que contribuyan al crecimiento económico, la innovación y la sustentabilidad.

Reconocimiento académico y trayectoria

La apertura contó con palabras del rector de la Universidad Adventista del Plata, Horacio Rizzo, quien agradeció el acompañamiento de Motta a la iniciativa.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi, recordó los fundamentos que llevaron a esa casa de estudios a otorgarle al empresario el título de Doctor Honoris Causa en diciembre de 2022, destacando tanto su trayectoria empresarial como su aporte al desarrollo regional.

También participó el periodista Luis Jacobi, autor de la biografía de Motta, quien realizó una semblanza sobre su perfil emprendedor y su influencia en distintos ámbitos productivos y sociales.

Formación con impacto en la comunidad

Tras la clase inaugural, los participantes de la diplomatura continuaron las actividades mediante una modalidad de taller coordinada por la ingeniera Nancy Hoffman, utilizando una metodología de aula invertida orientada al trabajo colaborativo.

Uno de los aspectos centrales del programa será la elaboración de un banco de problemáticas reales de Libertador San Martín, sobre las cuales los estudiantes desarrollarán propuestas de solución con el acompañamiento de especialistas y mentores.

El objetivo es que los conocimientos adquiridos durante la formación se traduzcan en proyectos concretos con impacto en la comunidad.

Una propuesta impulsada por AFIDEER

La cátedra forma parte de las iniciativas que impulsa la Asociación para el Futuro y el Desarrollo de Entre Ríos (AFIDEER), entidad que promueve la cultura emprendedora, la innovación y la articulación entre universidades, empresas e instituciones.

El programa contempla clases magistrales, talleres, instancias de capacitación y un trabajo integrador enfocado en el diseño de proyectos de economía circular y desarrollo sostenible.

Amplia participación institucional

Del acto participaron el intendente de Libertador San Martín, Darío Heinze; la viceintendenta Claudia Erbes; la secretaria de Vinculación Tecnológica e Innovación de la Facultad de Ingeniería de la UNER, Alejandra Morales; la coordinadora de AFIDEER, Evelyn Molina; y representantes de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná, la Universidad Católica Argentina – Facultad Teresa de Ávila, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos y el Polo Tecnológico del Paraná, entre otras instituciones.

La puesta en marcha de la Cátedra Abierta Héctor Motta busca consolidar un espacio de encuentro entre el ámbito académico y el sector productivo, promoviendo la formación de emprendedores y líderes comprometidos con el desarrollo de sus comunidades.