Educación (Por Nahuel Amore/Dos Florines).- “Si miran los canales de televisión, les dirán que en el país la luz se apaga mañana. Pero nosotros acá estamos pensando en que la luz se enciende mañana”, expresó Héctor Motta este jueves, en el marco de la visita que realizaron a su empresa autoridades y docentes de la Universidad de Salamanca –España–, de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Universidad Adventista del Plata (UAP), la Universidad Católica Argentina (UCA) Sede Paraná y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná.

El empresario es el motor que impulsó la convocatoria y propuso a la provincia como sede para el XII Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación que se realizará el 4, 5 y 6 de septiembre de 2024 en el Centro Provincial de Convenciones, con una expectativa de congregar a 1.000 personas. Con su impronta, resaltó las potencialidades de los sectores productivos entrerrianos y puso como ejemplo el trabajo realizado en Grupo Motta, cuyo proceso de reinversión hoy les permite dar empleo a 800 personas, proyectar triplicar la facturación en dos años y aumentar la faena de manera progresiva de 2.000.000 de aves a 8.000.000 mensuales.

En la sala de reuniones que la firma tiene en la localidad de Racedo, el referente avícola motivó a los visitantes a pensar en el futuro desde la educación como un pilar indispensable. De esa manera, coronó el intenso itinerario organizado durante la semana durante la visita de José Carlos Sánchez García y Brizeida Raquel Hernández Sánchez, presidente y coordinadora general respectivamente de la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento (Afide), que cuenta con una red integrada por 150 investigadores de 60 universidades, representativos de 24 países, sumando un cuerpo de 700 miembros activos.

Entre Ríos al mundo

“Nos honran con su visita. Han sido mis profesores en la Maestría. Estoy totalmente orgulloso de tenerlos acá, haberlos recibido y de recibir un legado de llevar a cabo el Congreso de Afide 2024 para Entre Ríos. Vamos a procurar que Entre Ríos despierte desde 1850 hasta nuestros días y podamos ser bandera de acá en adelante, no sólo en materia de educación sino también de emprendedorismo, sin dejar de cuidar el ambiente e incorporando toda la tecnología existente y la que podamos seguir desarrollando en el futuro”, reflexionó Motta, quien además agradeció el compromiso de los rectores de las universidades de Entre Ríos.

Por su parte, Sánchez García valoró: “En estos días que hemos estado me he dado perfectamente cuenta de toda la potencialidad que tiene Paraná y Entre Ríos. El Congreso de Afide va a ser todo un éxito. Espero que podamos batir el récord de 1.000 personas”. En esa línea, destacó que recorrió todas las universidades que participan en el Congreso y dijo que “de cada una de ellas me llevo una serie de apuntes que luego transmitiré al Comité organizador para trabajar en todos esos temas”.

En tanto, Hernández Sánchez aseguró que “lo más importante de este evento que queremos realizar en alianza con la Universidad de Salamanca y con esta red internacional de formación e investigación en emprendimiento e innovación es dejar asentado grandes conclusiones sobre qué cosas más podemos empezar a favorecer desde un evento masivo, donde emprendedores, empresarios, alumnos, profesores, tengan mucho que decir sobre el tema. La educación emprendedora nos toca a todos”. Finalmente, la profesional ratificó que “la meta es dejar ese estímulo, dejar esa chispa” para quienes emprenden. Además, garantizó que ello será posible en Entre Ríos por “el ambiente tan lindo, lleno de vegetación, de recursos, de emprendedores”. “Hemos visto tantas cosas aquí que seguro serán la base para el éxito. Nos llena de tanto entusiasmo y tanta energía, porque emprender es una filosofía, un sentido de vida”, cerró.