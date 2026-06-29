La música también puede ser una forma de preservar la memoria de un pueblo. Con esa premisa, la cantante y compositora villaguayense HEBE presentó "Charrúa oipik", un nuevo sencillo que ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y que constituye una de las pocas producciones musicales actuales interpretadas íntegramente en lengua charrúa.

La canción tuvo su lanzamiento oficial el 26 de junio y representa un homenaje a la infancia de la artista dentro de la Escuela Popular Charrúa Etriek y de la comunidad del mismo nombre, donde comenzó su formación musical y su vínculo con la cultura de los pueblos originarios.

Más que una canción, la obra propone un recorrido por los recuerdos, la identidad y el sentido de pertenencia que marcaron los primeros años de vida de la joven intérprete.

Un videoclip construido con memoria

El lanzamiento está acompañado por un videoclip disponible en el canal oficial de YouTube de HEBE.

La producción combina imágenes de archivo de la Escuela Popular Charrúa Etriek con escenas filmadas en la comunidad para la película "Hard Cop, vivir y dejar matar", del director Juan Coñuel, generando un relato audiovisual que refuerza el carácter testimonial de la canción.

Uno de los aspectos más originales del tema es la incorporación del Afia Tanú —conocido como "arco que late"—, un instrumento desarrollado dentro de la propia comunidad a partir de investigaciones sobre el antiguo arco de boca utilizado por los charrúas, adaptado a las posibilidades musicales actuales.

La grabación contó con la participación de Diego Álvarez en cajón, Lucas Oviedo en acordeón y Javier Álvarez, quien interpretó guitarra, bajo y Afia Tanú, además de asumir la producción musical.

Una joven artista con identidad entrerriana

HEBE es el proyecto artístico de Hebe Álvarez, nacida en Villaguay en 2001.

Formada desde muy pequeña en la Escuela Popular Charrúa Etriek, integró distintos grupos vocales infantiles y de música popular, entre ellos It Guidaí y Charrúa Etriek, además de compartir escenario con numerosos artistas de su ciudad.

A lo largo de los últimos años también se presentó en Paraná, Chajarí, Rosario del Tala, Diamante, Maciá, Villa Domínguez, General Campos y Bovril, consolidando un camino que combina la canción de autor con una fuerte impronta identitaria.

Su vínculo con el arte también incluye una participación en el documental "Soy río", del realizador Sebastián Ingrassia, dedicado al río Gualeguay.

Un EP que habla de identidad

"Charrúa oipik" es el segundo adelanto de "Soy", el primer EP de la artista.

El trabajo comenzó a presentarse con "En mi tierra", una canción dedicada al arraigo que, tras su lanzamiento, fue seleccionada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos en la convocatoria Tema Inédito, reconocimiento que le permitió participar del Encuentro Entrerriano de Música realizado en Diamante.

Con estos dos primeros sencillos, HEBE propone una búsqueda artística donde la música se convierte en un puente entre las nuevas generaciones y las raíces culturales del pueblo entrerriano. El EP se completará durante el segundo semestre del año con otras dos composiciones inéditas, profundizando un camino creativo que pone en el centro la memoria, el territorio y la identidad.