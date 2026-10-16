Con el fin de semana largo como marco, la Estación Belgrano volvió a transformarse en el punto de encuentro de una región entera. Hubo puntualidad en los horarios, buen sonido en todos los escenarios y un clima que acompañó casi sin sobresaltos. Los hoteles de Santa Fe estuvieron completos y en las filas de ingreso se mezclaban acentos y camisetas de distintas ciudades.

l predio fue una fiesta en sí mismo. Entre escenario y escenario, las marcas ofrecieron juegos y desafíos para participar, y hubo acrobacias en moto, canchas de fútboltenis, basket, una rampa para patinetas y un sector de escalada. Los looks del público, de lo más variado, fueron parte del espectáculo. Y en lo musical, la marca de siempre del Harlem: rock, cumbia, trap, hip hop y electrónica conviviendo en una misma grilla.

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Sábado invítame a pasar

La primera jornada tuvo fuerza hitera desde temprano con Coti. Marilina Bertoldi se tiró al público y cantó con toda su fuerza, y El Kuelgue sumó un momento memorable con Julián Kartún, que se detuvo entre canciones para dejar una reflexión sobre el rol de la cultura: "los gobiernos totalitarios, absolutistas, siempre lo primero que han querido es deshacerse de los artistas", dijo, antes de bajar la tensión con humor: "Nosotros hacemos la paz con ustedes, los robots". El show tuvo además un divertido cruce con un dron.

Los uruguayos de Cuarteto de Nos desplegaron todos sus hits, con "Invierno del 92", "Así soy yo" y "Ya no sé qué hacer conmigo", y repasaron Raro, el disco que cambió su historia como banda, en un nuevo aniversario. El Plan de la Mariposa volvió a Santa Fe después de un año consagratorio, cada vez con más fanáticos que coreaban sus canciones, desde Correntada, su último disco, hasta los hits que ya reconoce todo el público. En el Indoor, Ángela Torres deslumbró como una de las artistas de mayor crecimiento del último año.

Babasónicos cerró el Outdoor con su carisma intacto: canciones de su último disco y hits de toda la carrera, con un Adrián Dárgelos que se llevó todos los flashes con su forma de bailar y de cantar, y un final con "Carismático", "Yegua" y "El colmo" para desplegar la fiesta entre el público. En el Indoor, Peces Raros cerró la noche con los sonidos electrónicos envolventes que los caracterizan.

Domingo: reggae, rock y una llovizna que no frenó a nadie

El domingo arrancó con una baja: Turf no pudo presentarse porque Joaquín Levinton seguía en reposo médico, y la organización reordenó parte del Indoor. Aun así, la jornada tuvo uno de sus momentos más festivos con Los Pericos, que desembarcaron en el Outdoor con todos sus clásicos y pusieron a bailar a la multitud al ritmo del reggae. En el Indoor, La Grecia debutó en el festival con el rock barrial de la nueva generación, y su cantante, Martín "Chino" Benítez, hizo saltar a todo el público con su rocanrol.

Las Pelotas, un clásico del rock nacional, colmó de hits el Outdoor con "Será", "Si supieras", "Personalmente" y "Capitán América", que tuvo como fondo la imagen de Donald Trump, en lo que se leyó como una clara crítica. Cruzando el Charco, los platenses, mezclaron rock y cumbia con sus clásicos, y después llegó el turno de La Vela Puerca: los uruguayos, que ya habían dicho presente en las últimas ediciones, volvieron a mostrar por qué son uno de los números más esperados, con una catarata de hits y un pogo desatado.

En el Indoor, Guasones abrió su show con una invitación al Chino de La Grecia, un cruce intergeneracional entre una banda clásica del rock nacional y uno de los grupos emergentes que vienen creciendo en la escena. Facu Soto y compañía recorrieron un repertorio plagado de hits, de esas canciones que todos sabemos: "Reyes de la noche", "Infierno blanco", "Down", "Gracias" y "Tan distintos".

Para el cierre del Outdoor, Cazzu debutó en el festival. Una llovizna apareció justo durante su show, pero el público no se movió. Con un repertorio cargado de folclore, trap y cumbia, de "La cueva" y "Dolce" a "Con otra", el tema que la catapultó y con el que cerró, puso a bailar a todos los presentes. Después, La T y la M, una de las bandas de cumbia de mayor crecimiento de los últimos años, cerró el Indoor y le dio al Harlem el final que amerita: una fiesta.