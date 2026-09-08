La cuenta regresiva para una nueva edición del Harlem Festival ya comenzó y la organización habilitó la Etapa General 3 de entradas, correspondiente a la última fase de venta para el evento que se desarrollará durante el fin de semana largo de octubre.

La cita será el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano de Santa Fe, donde se espera la llegada de miles de personas de Santa Fe, Entre Ríos y distintos puntos del centro del país.

La edición 2026 tendrá más de 30 artistas, dos jornadas consecutivas y tres escenarios funcionando en simultáneo.

A la programación musical se sumarán distintas propuestas para completar la experiencia, entre ellas El Galpón, un espacio con DJs en vivo, un espectáculo de motocross, activaciones de marcas, juegos y un patio gastronómico.

Cómo comprar las entradas para Harlem Festival 2026

Los pases individuales para cada jornada y los abonos para las dos fechas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

Comprar entradas para Harlem Festival 2026

Entre las opciones de pago anunciadas se encuentran:

3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de cualquier banco.

con tarjetas de crédito de cualquier banco. 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos.

con tarjetas Visa de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos. Pago en efectivo sin service charge en Tienda Unión, en Santa Fe, y Terco Tour, en Paraná.

Dos días, tres escenarios y más de 30 artistas

El formato del Harlem Festival combina música en vivo con diferentes experiencias dentro del predio de la Estación Belgrano.

Durante dos jornadas, el público podrá acceder a una programación distribuida en tres escenarios, además de espacios gastronómicos, propuestas vinculadas al entretenimiento y actividades de marcas.

La organización presenta al Harlem no solamente como un festival musical, sino como una experiencia cultural y de entretenimiento que reúne a jóvenes, grupos de amigos y familias.

Ocho ediciones y una marca que creció en la región

Desde su primera edición en 2018, Harlem fue consolidándose como uno de los festivales de referencia del centro del país.

A lo largo de sus ocho ediciones, por sus escenarios pasaron artistas y bandas de distintos géneros y generaciones, entre ellos Babasónicos, Wos, Duki, Airbag, Trueno, Nicki Nicole, Cazzu, Emilia, Miranda!, Dillom, Ciro y Los Persas, No Te Va Gustar, Las Pastillas del Abuelo y Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros.

El crecimiento del festival también tuvo impacto en la actividad turística y comercial de la región. La propuesta contribuyó a movilizar hotelería, gastronomía, comercio y turismo en el corredor Santa Fe–Paraná y otros puntos del centro y noreste argentino.

Una fecha que también moviliza a Santa Fe y Paraná

Con la edición 2026, el Harlem vuelve a apostar por un formato de grandes dimensiones durante un fin de semana largo.

La combinación de una programación musical de más de 30 artistas, tres escenarios y propuestas gastronómicas y de entretenimiento apunta a convocar a público de distintas edades y localidades.

Para quienes viajen desde Entre Ríos, Santa Fe vuelve a quedar en el centro de la agenda de grandes eventos del segundo fin de semana de octubre.