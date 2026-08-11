El Harlem Festival 2026 ya tiene su grilla completa por día. El tradicional encuentro musical del litoral argentino se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Predio de la Estación Belgrano, en Santa Fe, durante el fin de semana largo.

La organización también habilitó la venta de entradas individuales para cada jornada, además de los abonos generales y VIP, para quienes quieran elegir qué día asistir.

Harlem Festival 2026: la grilla completa por día

Sábado 10 de octubre

La primera jornada tendrá como principales atractivos a Babasónicos, El Plan de la Mariposa, El Kuelgue, Cuarteto de Nos y Marilina Bertoldi.

La programación completa será:

Babasónicos

El Plan de la Mariposa

El Kuelgue

Cuarteto de Nos

Marilina Bertoldi

Ángela Torres

Peces Raros

Coti

Perras on the Beach

Bhavi

Acru

Oney1

Tussiwarriors

Lisandro Skar

Reybruja

BB Asul

Kill Flora

Domingo 11 de octubre

La segunda fecha estará encabezada por Cazzu, La Vela Puerca, Las Pelotas, Guasones, Turf y Los Pericos.

También subirán al escenario:

Cazzu

La Vela Puerca

Las Pelotas

Guasones

Cruzando el Charco

Turf

La T y la M

Los Pericos

La Grecia

Ramma

Taichu

Juana Rozas

Cosmic Kid

Ainda

Sakatumba

La Valenti

Malta Caramelo

Una propuesta que va más allá de la música

En su octava edición, Harlem Festival volverá a convertir al Predio de la Estación Belgrano en un espacio de entretenimiento durante dos jornadas.

Una de las novedades anunciadas para este año será la transformación del tradicional galpón de la estación en un club nocturno gigante y climatizado, con la participación de DJs y fiestas de alcance nacional.

La propuesta también incluirá un show de motocross en vivo, activaciones de marcas, juegos interactivos, intervenciones artísticas y experiencias culturales.

A esto se sumará un patio gastronómico con distintas alternativas para quienes asistan al festival.

Entradas para Harlem Festival 2026

Los organizadores informaron que ya se encuentran disponibles las entradas por día, además de los abonos generales y VIP para las dos jornadas.

La venta online se realiza a través del sitio oficial de Harlem y Passline.

También se ofrecen alternativas de financiación:

3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de cualquier entidad bancaria.

con tarjetas de crédito de cualquier entidad bancaria. 6 cuotas sin interés para clientes con tarjetas VISA de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos.

Quienes prefieran comprar de manera presencial y pagar en efectivo pueden hacerlo sin costo de servicio en:

Santa Fe: Tienda Unión, Av. López y Planes 3553.

Paraná: Terco Tour, Av. Almafuerte 774.

Harlem Festival, un clásico del Litoral

Desde su primera edición en 2018, Harlem Festival se consolidó como uno de los principales encuentros musicales y culturales del centro del país.

El festival combina conciertos en vivo con propuestas gastronómicas, espacios de arte, experiencias interactivas y acciones de marcas, convocando a miles de personas de Santa Fe, Entre Ríos y distintas provincias de la región.

A lo largo de sus ediciones pasaron por sus escenarios artistas como Wos, Duki, Airbag, Trueno, Nicki Nicole, Cazzu, Emilia, Miranda!, Dillom, Ciro y Los Persas, No Te Va Gustar, Las Pastillas del Abuelo y Ca7riel y Paco Amoroso, entre otros.

La realización del evento también genera movimiento en sectores vinculados con la hotelería, gastronomía, comercio y turismo, especialmente en el corredor Santa Fe-Paraná.