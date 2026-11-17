Una urna funeraria que contendría los restos del brigadier general Crispín Velázquez fue encontrada este lunes 16 de noviembre en un establecimiento rural del departamento San Salvador. El hallazgo se produjo en las ruinas de un antiguo panteón ubicado en el denominado Cementerio de los Benítez y representa un posible avance en la recuperación de la memoria histórica de una de las figuras militares del siglo XIX entrerriano.

El descubrimiento fue constatado por una comitiva encabezada por el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, junto con el licenciado Roberto Romani y el doctor Miguel Ángel Federik, integrantes de la Comisión de Reivindicación Histórica del Brigadier General Crispín Velázquez.

Los representantes fueron recibidos por Eduardo Marsó, propietario del establecimiento rural ubicado en el Distrito 5° del departamento San Salvador, donde se encuentran las ruinas del único panteón del antiguo cementerio.

También participaron el secretario de Cultura, Gobierno y Educación de Villaguay, Florencio Montiel, integrantes de las áreas municipales de Cultura y Prensa y Comunicación, y trabajadores del establecimiento.

La inscripción que identifica la urna

La urna funeraria contiene una placa con una inscripción que hace referencia a Crispín Velázquez. El texto señala:

“CRESPIN VELAZQUEZ AQUI DESCANSAN LOS RESTOS QUE FALLECIO EL 29 DE ABRIL DE 1862 A LOS 70 AÑOS. SU ESPOSA E HIJOS LE DEDICAN ESTE HUMILDE RECUERDO Q.E.P.D.”

A partir de ese hallazgo, se retiraron los que, en principio, serían los restos mortales del caudillo entrerriano. Según informaron fuentes oficiales de la Municipalidad de Villaguay, quedaron bajo custodia de la Jefatura Departamental de Policía de esa ciudad, hasta que se disponga de un espacio adecuado para su resguardo definitivo.

La identificación de los restos aún deberá ser establecida, aunque la inscripción constituye un elemento relevante para avanzar en la investigación histórica.

Quién fue Crispín Velázquez

Crispín Velázquez fue una figura destacada de la historia militar entrerriana del siglo XIX. Se desempeñó como uno de los principales jefes de caballería de la provincia y fue considerado uno de los hombres de mayor confianza del general Justo José de Urquiza en la región central de Entre Ríos.

Durante su trayectoria comandó tropas provinciales en distintas campañas militares y cumplió funciones estratégicas durante el proceso que culminó con la caída de Juan Manuel de Rosas. Alcanzó el grado de brigadier general y fue el primer jefe de la Comandancia de Villaguay.

Su vida y actuación fueron objeto de investigaciones históricas, entre ellas las realizadas por Manuela Chiesa de Mammana, autora del libro Una época para Crispín. Historia y selección de documentos, dedicado a reconstruir su trayectoria.

La recuperación de una figura histórica

La Comisión de Reivindicación Histórica del Brigadier General Crispín Velázquez está integrada por Roberto Romani, Elbio Woeffray, Miguel Ángel Federik y Ricardo Moreyra.

El grupo continuará trabajando para recuperar y poner en valor la memoria del militar, cuyo papel tuvo relevancia en la organización histórica de Villaguay y del centro entrerriano.

El hallazgo de la urna en el antiguo cementerio rural abre una nueva etapa en ese trabajo, con el desafío de avanzar en la identificación de los restos y definir las condiciones para su preservación.