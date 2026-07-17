El 14 de julio de 1840 marcó un episodio significativo en la historia militar de Entre Ríos y de la Guerra Civil Argentina. Ese día, la escuadra francesa se estacionó frente a Punta Gorda, en la actual ciudad de Diamante, para brindar apoyo logístico al ejército del general Juan Lavalle, que enfrentaba a las tropas del gobernador entrerriano Pascual Echagüe.

El arribo de la flota se produjo pocos meses después de la batalla de Don Cristóbal, librada el 10 de abril de ese año en el departamento Nogoyá. Aquel enfrentamiento terminó sin un vencedor claro, ya que tanto Lavalle como Echagüe se adjudicaron el triunfo.

Tras ese combate, Lavalle buscó acercarse a Punta Gorda con un doble objetivo: reabastecer a su ejército de municiones mediante el apoyo francés y asegurar una posible vía de escape hacia Santa Fe si la situación militar se volvía desfavorable.

Un nuevo enfrentamiento

La maniobra fue seguida de cerca por las fuerzas entrerrianas. El 16 de julio, ambos ejércitos volvieron a enfrentarse en Sauce Grande, en las cercanías de la actual localidad de General Racedo. En esa oportunidad, Echagüe logró imponerse y obligó a las tropas de Lavalle a retirarse apresuradamente hacia Diamante.

La proximidad del puerto resultó determinante. A unos 30 kilómetros del campo de batalla, Punta Gorda se convirtió en el punto de concentración de las fuerzas unitarias y de la escuadra francesa, integrada por seis buques de guerra y cerca de medio centenar de embarcaciones mercantes.

El general José María Paz, quien dejó un detallado testimonio de aquellos acontecimientos en sus memorias, describió la magnitud del despliegue naval y relató que en una isla ubicada frente a Punta Gorda se instaló un hospital de campaña para atender a los numerosos heridos.

El cruce del Paraná

Ante la imposibilidad de sostener la posición en territorio entrerriano, Lavalle decidió cruzar el río Paraná. La operación comenzó el 20 de julio bajo la protección de la escuadra francesa.

Paz recordó aquella escena como un espectáculo imponente, con los buques de guerra protegiendo el paso mientras decenas de embarcaciones mercantes permanecían fondeadas en el río.

Dos días más tarde, el 22 de julio, las tropas de Echagüe ocuparon Diamante, mientras que el ejército de Lavalle completó el cruce hacia la margen santafesina para continuar su campaña.

La retirada marcó el inicio del tramo final de la expedición militar de Lavalle, que concluiría meses después con la derrota de las fuerzas unitarias en la batalla de Quebracho Herrado, librada el 28 de noviembre de 1840 en la provincia de Córdoba.

El episodio constituye uno de los acontecimientos históricos más relevantes vinculados a Diamante durante las guerras civiles, al haber convertido a Punta Gorda en escenario de una compleja operación militar y naval de alcance internacional.