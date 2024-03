** ¿Qué fórmula de cálculo, o qué ley, estará vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones de magistrados y personal de justicia? Y qué fórmula para actualizar las pensiones y jubilaciones de condenados por la justicia como Amado Boudou o Cristina Kirchner, o presidentes por una semana como Adolfo Rodríguez Saa, empleado público archi millonario que ya no debería exprimir más la ubre del Estado ahora que está enferma de mastitis.

El presidente Milei guapeó con este último grupo pero nada dijo sobre la ‘casta’ judicial. Seguro que no los regula la vapuleada, manoseada y revolcada ley de Movilidad que rige para el resto de los mortales (ahora reemplazada por decretos). Pero bueno, hoy hemos decidido colaborar con los golpes de efecto del Presidente Milei y repasaremos “privilegios de la casta ex gobernante”, que quiere eliminar a futuro.

** Ya no se los recuerda a José María Guido o Roberto Marcelo Levingston. El primero fue un abogado y político de la Unión Cívica Radical Intransigente de Arturo Frondizi. Llegó a ser presidente provisional del Senado cuando los milicos hicieron renunciar al vicepresidente de Frondizi, Alejandro Gómez. Cuando le tocó al propio presidente Frondizi ser derrocado en marzo de 1962 por parte de la casta con botas que quería hacer negocios y no les servía un presidente honesto, Guido no tuvo la grandeza de renunciar en solidaridad con su líder y aceptó la presidencia de la nación, que ocupó durante 18 meses, hasta 1963. Es más… en ese lapso Guido disolvió el Congreso. Flor de gaucho.