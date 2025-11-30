Crespo- Instituciones que conforman la Red Interinstitucional Crespo organizaron una charla-debate el jueves 13 de noviembre, con acceso gratuito, en el Salón Esperanza. Gestionaron la presencia del Lic. Jorge Levin, psicólogo co-fundador de la Red Entrerriana de Voluntarios para la Prevención del Suicidio.

Surgió así la actividad "Prevención del Suicidio al alcance de todos". Fue un momento de capacitación y concientización. "Nos interesa trabajar entre todos los actores de la sociedad la problemática. A medida que fuimos cursando invitaciones, encontramos interés de instituciones, el Municipio e incluso la Provincia. Nos interesa aprender a ayudar a personas que lo necesitan. Probablemente no solucionemos sus problemas, pero podemos tener actitudes que contribuyan a que tengan un mejor día a día. Es un tema que preocupa, por eso la importancia de adoptar herramientas desde la psicología para prevenir y detectar situaciones de riesgo ", comentó Claudia Matteoda, vicepresidenta de la Asociación Civil Paradar de Paraná, institución intermedia que trabaja con fines solidarios en diferentes temáticas, brindando talleres, cursos, charlas y respuestas a distintas problemáticas.

“Hicimos un vínculo lindo con APUNF y Olga Huber insistía en tratar esta temática, que es una realidad que afecta a muchos lugares. Es un mal general y Crespo ha tenido casos de suicidios de gente joven en lo que va del año. Es para prestar atención. Se puede hacer prevención, detectando signos, pedidos de auxilio que muchas veces no interpretamos”, agregó.

La necesidad de hablar

Olga Huber, de la Asociación Por Una Nueva Familia, agregó que "Cuando hablamos de suicidio, lo relevante es tener herramientas para detectarlo. Es un aspecto que nos atraviesa a todos, por eso elevamos notas a clubes, escuelas, instituciones religiosas, cooperadoras, padres, familias en general. La idea es, siempre, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Es algo que nos atañe a todos y es el puntapié para seguir trabajando la temática. Empezar a hablar es un primer paso".

"La virtualidad nos ha llevado a una dependencia que no nos hace bien y nos aleja cada vez más de quienes tenemos al lado. Reducimos contactos, diálogos, prestamos menos atención a lo presencial y dejamos de percibir cosas que son importantes. Estamos más conectados con el celular y menos con las personas. En los recreos ya nos ves tantos chicos jugando, todos están sentados como pajaritos con el celular, cada uno en su mundo. Están juntos, pero separados, cada uno ‘en la suya’. Lo mismo pasa en un restaurante cuando va una familia y en vez de hablar están cada uno con su teléfono”, dijo Huber.

Metodología

Indicó que "Propusimos una exposición del Lic. Levin y se abrió un espacio para el debate, el diálogo y las consultas. Teníamos la temática agendada y la realidad nos marcó que era el momento para trabajarla. Necesitamos herramientas como comunidad. Si bien después abordaremos otras problemáticas, la prevención del suicidio requiere de varias etapas y de una articulación entre las instituciones y empezamos a avanzar en ese sentido".

“Se dio la chance de que Levin pudiera venir, queríamos hacerlo antes de que terminara el ciclo lectivo. Hasta hace unos años se pensaba que no hablar del tema era lo mejor, para no ‘potenciar’ el problema. Hoy la mirada cambió y hablar es fundamental. Los datos actuales confirman que el suicidio es prevenible y que se precisa un abordaje integral y enfoque intersectorial para que las estrategias sean eficaces”, dijo Matteoda.

Levin es psicólogo, egresado de la Facultad de Psicología dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. Adquirió formación psicoterapéutica desde sus comienzos hasta la actualidad, incluyendo posgrados internacionales. Es co-fundador de la Red Entrerriana de Voluntarios para la prevención del suicidio y psicólogo de Planta Permanente del Centro de Atención Primaria de la Salud Malvinas Argentinas de Paraná, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos.

Desde ese lugar creó y desarrolló el dispositivo ‘Rondas de Escucha Psicológica’, que da contención y acompaña la gestión emocional de familias, parejas, adolescentes y adultos, desarrollándose en el CIC II Este de Paraná, cuya área programática es de alrededor de 75.000 habitantes, casi un cuarto de la población de Paraná.