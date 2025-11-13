La 46ª edición de la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano, realizada del 7 al 9 de noviembre, fue un verdadero encuentro de talento, cultura y emoción. En esta oportunidad, un grupo de estudiantes del Instituto Municipal de Expresiones Folklóricas, Artísticas y Artesanales (IMEFAA), del Centro Cultural “La Estación”, del Espacio “Ramón Avero” y de profesores particulares, representó con orgullo a nuestra ciudad, logrando importantes premios y reconocimientos.

La participación se desarrolló bajo la coordinación de un equipo docente comprometido, que acompañó a los jóvenes artistas durante todas las jornadas del evento, consolidando una destacada actuación colectiva que reafirma el nivel artístico y formativo local.

Delegación de participantes

La delegación estuvo integrada por los siguientes talentos:

Emilia Aylén Alba, Ámbar Nikole Alegre Haberkorn, Ailén Estefanía Alu, Ana Clara Brambilla, Lorenzo Brambilla, Máximo Brambilla, Carla Conrradi Bouerdet, Emma Dechand, Sebastián David Erbes, Delfina Aylén Gadea, Tadeo Ismael Gadea, Rocío Belén Galeano, Alison Giménez Hepp, Isabella Priscila Gottig Berdon, Julieta Sofía Heit, Benicio Joaquín Márquez Gareis, Gabriel Monzón, Keila Nahiara Nievas, Benjamín José Noguera, Albertina Sánchez García, Sofía Isabella Schimpf y Guadalupe Velásquez.

Fueron acompañados por el equipo docente conformado por Araceli Gotte, Agustín Leicker, Diana Pelegrini, Laureano Elías Perulffi, Damián Rodríguez, Jésica Salomón y Luján Toledo, quienes guiaron el trabajo artístico y técnico de los jóvenes.

Premios obtenidos

La delegación local se destacó en diferentes rubros de la competencia, obteniendo los siguientes reconocimientos:

2º Premio – Rubro Folclore Cuadro Argumental :

Ámbar Nikole Alegre Haberkorn, Ailén Estefanía Alu, Emilia Aylén Alba, Delfina Aylén Gadea, Carla Conrradi Bouerdet, Alison Giménez Hepp, Julieta Sofía Heit, Sofía Isabella Schimpf, Rocío Belén Galeano, Benicio Joaquín Márquez Gareis y Keila Nahiara Nievas.

: Ámbar Nikole Alegre Haberkorn, Ailén Estefanía Alu, Emilia Aylén Alba, Delfina Aylén Gadea, Carla Conrradi Bouerdet, Alison Giménez Hepp, Julieta Sofía Heit, Sofía Isabella Schimpf, Rocío Belén Galeano, Benicio Joaquín Márquez Gareis y Keila Nahiara Nievas. 2º Premio – Canto Solista Vocal Femenino :

Isabella Priscila Gottig Berdon.

: 2º Premio – Instrumental Solista Guitarra :

Benjamín José Noguera.

: 2º Premio – Instrumental Conjunto :

Gabriel Monzón, Sebastián David Erbes y Albertina Sánchez García.

: 1º Premio – Instrumental Dúo :

Ana Clara Brambilla y Máximo Brambilla.

: 1º Premio – Instrumental Solista Bandoneón:

Máximo Brambilla.

Orgullo y proyección

Desde el municipio se destacó la dedicación, talento y compromiso de los jóvenes artistas, así como el acompañamiento permanente de las familias y docentes que hacen posible estas experiencias de aprendizaje y crecimiento.