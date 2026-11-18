Gualeguaychú será sede de una nueva edición de Expo Chef, el encuentro que combina gastronomía, formación y entretenimiento a través de demostraciones culinarias en vivo, clases magistrales y propuestas para disfrutar en familia.

La actividad se desarrollará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 12:00 a 22:00, en los Galpones del Puerto. Esta edición tendrá un significado especial: el evento celebra diez años de trayectoria en el país y su tercera presentación en la ciudad.

Cocineros nacionales y regionales

La programación reunirá a reconocidos referentes de la gastronomía. El sábado 21 se presentarán Daniela Cabrera, Germán Ruberto, Ale Temporini y Christophe Krywonis.

El domingo será el turno de Mariano Peluffo, Natalia Cettour, Juan Ferrara y Santiago Giorgini. Además, el Instituto Gastronómico Argentino (IGA) ofrecerá una charla institucional.

Durante las dos jornadas se realizarán demostraciones de distintas especialidades culinarias, con propuestas que recorrerán desde la cocina asiática hasta los sabores tradicionales.

Entre las preparaciones previstas se encuentran sushi, torta 80 golpes, rogel, tartas de verduras, budín de yerba mate y cavatellis con salchicha parrillera y pesto de espárragos.

Food trucks, patio de fuegos y productores locales

Además de las actividades en el escenario principal, el predio contará con stands gastronómicos, food trucks y un sector de fuegos, pensado como espacio de paseo y encuentro para vecinos y visitantes.

También participarán emprendimientos y prestadores de Gualeguaychú, junto con representantes del Camino del Vino, que presentarán la oferta de bodegas y viñedos de la región.

La propuesta permitirá conocer experiencias vinculadas con el enoturismo y la producción vitivinícola local.

Entradas y horarios

Expo Chef abrirá sus puertas ambos días, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 12:00 a 22:00, en los Galpones del Puerto de Gualeguaychú.

La entrada general tendrá un valor de $10.000, mientras que los menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente.

Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada a través de ralvy.io/expochef2026 o en la boletería del predio durante los días del evento.