Inversión y desarrollo empresario
Grupo Sterzer invierte en capital de trabajo y en capacitación
Suma dos nuevos bitrenes a su flota de 42 vehículos para carga general, refrigerada e internacional • Además, fue sede de un taller de capacitación promovido por el gobierno de la República Federal de Alemania.
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